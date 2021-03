BESØK: Storbritannias utenriksminister Dominic Raab var i Oslo i forrige uke og møtte sin kollega Ine Eriksen Søreide. Nå vil Ap at Søreide reagerer mot britenes nye atomprogram. Foto: Torstein Bøe

Ber Norge protestere mot nye britiske atomvåpen

Storbritannias statsminister Boris Johnson vil øke sitt arsenal av atomvåpen, og viser til pågående trusler fra land som Russland. Arbeiderpartiet ber den norske regjeringen om å protestere.

Av Alf Bjarne Johnsen

– Verden trenger færre atomvåpen, ikke flere. Jeg mener regjeringen må ta opp saken med Storbritannia, for eksempel når NATO-utenriksministrene møtes i Brussel i neste uke, uttaler Anniken Huitfeldt (Ap), leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

– De siste årene har flere viktige nedrustningsavtaler brutt sammen. Da må vi reagere når NATO-land bidrar til kjernefysisk opprusting i våre nærområder, skriver Huitfeldt i en e-post til VG.

Øke med 80 atomstridshoder

I en ny strategisk plan for Storbritannias utenriks- og forsvarspolitikk, vil regjeringen i London øke antallet atomstridshoder fra 180 til rundt 260.

Britiske myndigheter mener pågående trusler gjør at det ikke lenger er mulig å holde seg til forpliktelser om å redusere antallet atomvåpen, ifølge NTB.

Aps søsterparti i Storbritannia, Labour, har allerede protestert ifølge The Guardian og mener at Boris Johnson bryter en 30 år lang linje med atomnedrustning.

– Jeg er enig med Labours kritikk av Boris Johnsons forslag om å anskaffe opp mot 40 prosent flere atomstridshoder. De siste årene har flere viktige nedrustningsavtaler brutt sammen. Da må vi reagere når NATO-land bidrar til kjernefysisk opprusting i våre nærområder, uttaler Anniken Huitfeldt.

Tilsvar til Kina og Russland

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) reiser tirsdag til NATOs utenriksministermøte i Brussel. Der deltar også hennes britiske kollega Dominic Raab. Utenriksdepartementet svarer ikke direkte på om Søreide vil ta opp den britiske planene om å utvide sitt atomarsenal:

– Norge arbeider for en verden uten kjernevåpen og full implementering av Ikkespredningsavtalen NPT. Vi ser med bekymring på at land som Russland og Kina har bidratt til et økt rustningspress. Vi oppfatter Storbritannias nye gjennomgang som et tilsvar på dette. Dette er ikke en ønskelig utvikling, skriver statssekretær Audun Halvorsen (H) i en e-post til VG.

– Storbritannia uttrykker i strategien sin støtte til full implementering av NPT og at de deler ambisjonen om en verden uten kjernevåpen. Nedrustning diskuteres jevnlig i NATO og mellom allierte, og det vil vi fortsette med, legger han til.

NATOs avskrekking

NATO-sjef Jens Stoltenberg sier til NTB at NATOs mål er en verden uten atomvåpen.

– Men så lenge de finnes i verden, vil NATO være en allianse med kjernefysiske våpen, og det britiske arsenalet er en del av NATOs samlede avskrekking, sier han, og understreker at det er britene selv som tar stilling til antall britiske atomstridshoder.

Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) sier at avgjørelsen er et brudd på intensjonen i ikkespredningsavtalen.