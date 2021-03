JORDSKJELV: Den lyseblå sirkelen markerer jordskjelvet på styrke 8,1 ved Kermadec-øyene. Foto: Skjermdump, USGS

Tsunamivarsel for store deler av Stillehavet

Jordskjelvet ved New Zealand kan utløse farlige tsunamibølger i store deler av Stillehavsregionen, advarer tsunamivarslingssenteret på Hawaii.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Torsdag kveld har et nytt kraftig jordskjelv inntruffet over 1000 kilometer nordøst for kysten av New Zealand, like ved de avsidesliggende Kermadec-øyene. Det viser oversikten til den statlige amerikanske jordskjelvovervåkningen (USGS).

Skjelvet ble registrert klokken 20.28 norsk tid og hadde en dybde på 10 kilometer – styrken er målt til 8,1.

Like etter rammet tre etterskjelv, med styrker fra 5,5 til 6,5.

– Basert på alle tilgjengelige data, er farlige tsunamibølger varslet i noen kystområder, advarer varslingssenteret.

De mener det er fare for bølger på opptil tre meter i stillehavsregionene Vanuatu og det franske territoriet Ny-Kaledonia, skriver NTB.

Skjelvet kan utløse mindre bølger i områder så langt unna som Japan, Russland, Mexico og den søramerikanske kysten.

Tsunamivarselet for Samoa advarer at jordskjelvet kan ha utløst fare for en «farlig tsunami». De første bølgene kan treffe øysamfunnet ved 22.15 tiden norsk tid.

I flere av varslene er det meldt at det er registrert tsunamibølger etter jordskjelvet.

– Gå, løp eller sykle

New Zealand har også sendt ut nasjonalt tsunamivarsel, der de skriver at alle innbyggere langs østkysten av Nordøya umiddelbart må evakuere og forflytte seg opp i høyden.

– Gå, løp eller sykle dersom det er mulig for å redusere risikoen for å stå fast i trafikken, sier sivilforsvaret, som påpeker at evakueringsordrene trumfer koronaregler.

– Ikke vend tilbake før sivilforsvaret har gitt grønt lys, sier de.

– Jeg håper alle har det greit, spesielt på østkysten som kjente den fulle kraften av det jordskjelvet, skriver statsminister Jacinda Ardern i New Zealand torsdag kveld på Instagram.

Tsunamien kan også ramme Hawaii etter det store jordskjelvet mellom New Zealand og Tonga torsdag.

Det sier det amerikanske tsunamivarselssenteret for Stillehavet, som undersøker om folk på Hawaii også må evakuere.

For øysamfunnene Fiji og Guam blir det ved 22.15-tiden meldt at man overvåker situasjonen, men at det ikke er fryktet tsunami.

– Inntreffer én gang i året

Tidligere torsdag har det blitt meldt om flere jordskjelv i området, det kraftigste med styrke 7,4 klokken 18.41.

– Det er et veldig sterkt jordskjelv, men heller ikke helt uvanlig i dette området. Så kraftige jordskjelv inntreffer rundt én gang i året på verdensbasis. Der nede inntreffer store skjelv ofte – dette er et av de store forkastningsområdene og har derfor ofte store bevegelser og store jordskjelv, sier forskningsleder Volker Oye i Anvendt Seismologi ved NORSAR.

I forkant av disse jordskjelvene, rammet et annet jordskjelv nært kysten av New Zealand med styrke på 6,9. Også da ble det sendt ut tsunamivarsel, men det ble etter hvert opphevet.