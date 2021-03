forrige







fullskjerm neste SER MOT KYSTEN: John Fitzgerald (t.v.), kona Rita og vennene deres måtte pakke sammen feriebilen og komme seg opp i høyden i Waitangi fredag.

Tsunamivarsel etter jordskjelv: «Evakuer umiddelbart»

Titusenvis av mennesker på New Zealand og stillehavsøyene Ny Caledonia og Vanuatu har blitt bedt om å evakuere etter de store jordskjelvene på New Zealand.

Torsdag kveld traff et nytt kraftig jordskjelv over 1000 kilometer nordøst for kysten av New Zealand, like ved de avsidesliggende Kermadec-øyene. Det viser oversikten til den statlige amerikanske jordskjelvovervåkningen (USGS).

Skjelvet ble registrert klokken 20.28 norsk tid og hadde en dybde på 10 kilometer – styrken er målt til 8,1.

Like etter rammet tre etterskjelv, med styrker fra 5,5 til 6,1.

– Basert på alle tilgjengelige data, er farlige tsunamibølger varslet i noen kystområder, advarer varslingssenteret.

JORDSKJELV: Den lyseblå sirkelen markerer jordskjelvet på styrke 8,1 ved Kermadec-øyene. Foto: Skjermdump, USGS

De mener det er fare for bølger på opptil tre meter i stillehavsregionene Vanuatu og det franske territoriet Ny Caledonia,

Skjelvet kan utløse mindre bølger i områder så langt unna som Japan, Russland, Mexico og den søramerikanske kysten.

I flere av varslene er det meldt at det allerede er registrert tsunamibølger etter jordskjelvet.

– Gå, løp eller sykle

New Zealand har også sendt ut nasjonalt tsunamivarsel, der de ber alle innbyggere langs østkysten av Nordøya om å «evakuere umiddelbart» og forflytte seg opp i høyden.

– Gå, løp eller sykle dersom det er mulig for å redusere risikoen for å stå fast i trafikken, sier sivilforsvaret, som påpeker at evakueringsordrene trumfer koronaregler.

– Ikke vend tilbake før sivilforsvaret har gitt grønt lys, sier de.

Roger Ball, som er fungerende leder for landets krisebyrå NEMA, sier ifølge New Zealand Herald at de ikke tar lett på evakueringsordren, men at de ser den som nødvendig.

– Det kan ta liv og forårsake stor skade. Vi vil at folk skal ta dette på alvor.

– Jeg håper alle har det greit, spesielt på østkysten som kjente den fulle kraften av det jordskjelvet, skriver statsminister Jacinda Ardern i New Zealand torsdag kveld på Instagram.

– Inntreffer én gang i året

Tidligere torsdag har det blitt meldt om flere jordskjelv i området, det kraftigste med styrke 7,4 klokken 18.41.

– Det er et veldig sterkt jordskjelv, men heller ikke helt uvanlig i dette området. Så kraftige jordskjelv inntreffer rundt én gang i året på verdensbasis. Der nede inntreffer store skjelv ofte – dette er et av de store forkastningsområdene og har derfor ofte store bevegelser og store jordskjelv, sier forskningsleder Volker Oye i Anvendt Seismologi ved NORSAR.

I forkant av disse jordskjelvene, rammet et annet jordskjelv nært kysten av New Zealand med styrke på 6,9. Også da ble det sendt ut tsunamivarsel, men det ble etter hvert opphevet.