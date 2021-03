PROTESTER: Indiske bønder har protestert mot jordbruksreformen i 100 dager. De har en rotasjonssystem som gjør at de roterer på hvem som skal protestere i hvilken periode. Foto: NARINDER NANU / AFP

100 dager med protester: 248 bønder har dødd

For 100 dager siden marsjerte titusener av indiske bønder mot grensen til hovedstaden i India for å delta i en demonstrasjon mot den nye jordbruksreformen. Til nå har 248 menneskeliv gått tapt.

Av Lara Rashid

– Folk har dødd av helseplager, mens andre av selvmord, sier organisatorene bak protestene til Al Jazeera.

Med biler og traktorer har demonstrantene blokkert viktige veier som binder New Delhi sammen med nabostatene, noe som påvirker både forretninger og transportindustrien.

Til tross for mange døde, fortsetter protestene som før. Bøndene sier deres forpliktelser til å demonstrere ikke har blitt svekket, til tross for mange hindringer, skriver Al Jazeera.

VOLDELIG: En studentleder anholdes av politiet under protester i Allahabad. Foto: SANJAY KANOJIA / AFP

Kjemper for sin omkommende far

34 år gamle Sandeep Singh var en av dem som mistet faren sin under demonstrasjonene. Han har de siste månedene vært hjemme for å ta imot besøkende som kommer på kondolansebesøk.

– Jeg må være hjemme nå for å passe på moren min. Men jeg har planer om å ta over plassen etter faren min når ting har roet seg. Vi har mistet hovedmedlemmet i familien vår. Nå må vi også bekymre oss for familiens inntekt, sier Sandeep til Al Jazeera.

Stridens kjerne er tre nye jordbrukslover innført av regjeringen til statsminister Narendra Modi i september, som tillater bøndene å inngå direkte avtaler med private kjøpere istedenfor å gå via dagens myndighetskontrollerte marked.

Bøndene mener lovene vil tjene de store selskapene fremfor menneskene som faktisk produserer maten, og at de vil frata dem de myndighetskontrollerte minsteprisene som de i dag beskyttes av.

Norske Bikramdeep Singh Pannu har engasjert seg i saken og forteller at dette er sentralisering fra regjeringens sin side.

– Bøndene får bare reformer tredd over seg uten å ha bedt om det. Det er ikke vanlig at lover som gjelder delstatene bare skal bli vedtatt sånn i regjeringen, uten at delstatene får si noe, sier Pannu.

DELER UT MAT: En indisk bonde rydder området hvor de har delt ut mat til demonstrantene. Foto: Manish Swarup / AP

Stort engasjement blant norske sikher

Pannu forteller også hvordan dette påvirker sikh-miljøet i Norge og andre nordmenn med indisk bakgrunn.

– Dette påvirker bønder fra alle delstatene i India. Veldig mange indere i Norge er andre eller tredje generasjons bønder. I tillegg startet demonstrasjonene i Punjab-regionen hvor mange norske indere er fra, sier Pannu til VG.

Bikramdeep Singh Pannu (til høyre) fra Oslo reiste ned til India for å følge demonstrasjonene. Han har selv familie i India som driver med jordbruk. Foto: Privat

– Vi kommer fra en kultur som er bygget på jordbruk. Sangene våre, språket vårt i form av ord og uttrykk og religionen vår viser hvor sentralt jordbruk blant sikher, sier Pannu.

– Vi må huske at omtrent 70 % av kryddereksporten i verden kommer fra India, så dette er noe som bør påvirke hele verden, sier Pannu.

Han forteller at han skulle ønske Norge kunne vise mer engasjement og anerkjenne at bøndene blir utsatt for brudd på menneskerettighetene.

– Politiet har brukt tåregass og vannkanoner samt fengslet fredelige demonstranter og journalister for å dekke saken, sier Pannu.

Bikramdeep Singh Pannu får også støtte av Baljit Singh, kokken bak suksessrestaurantene i Oslo: Listen to Baljit og Masala Politics.

– Det er klart jeg støtter bøndene. Selv om vi er i Norge så glemmer jeg ikke at foreldrene våre og besteforeldrene våre er igjen i India. Det er nok folk som har dødd under protestene, og nå må bøndene få rettferdighet, avslutter Singh.