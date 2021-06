TALIBAN-PATRULJE: Afghansk Taliban patrulje i Waghaz distriktet i Ghazni den 26. juni 2019. Foto: STRINGER / EPA

Afghanistan-forsker om Taliban: − Er veldig på offensiven

Forskere er bekymret for utviklingen i Afghanistan: Taliban dominerer flere steder i landet og sikkerheten er under press.

Av Amna Iqbal

– Taliban tatt kontroll over store deler av afghanske distrikter den siste tiden, sier Afghanistan-forsker Kristian Berg Harpviken ved Institutt for Fredsforskning (PRIO) til VG.

Den afghanske presidenten Ashraf Ghani ønsker sterkt fredsforhandlinger med Taliban, melder The Washington Post.

– Taliban og den afghanske regjeringen skiller seg veldig fra hverandre. En forhandlet løsning kan derfor være vanskelig å se for seg, forklarer direktøren for Afghanistankomiteen, Terje M. Watterdal.

KRIGEN I AFGHANISTAN I oktober 2001, få uker etter 11. september-angrepet, hjalp USA og andre vestlige land en allianse av krigsherrer og opprørere til makten i Kabul.

Bakgrunnen var at al-Qaida, som sto bak terrorangrepet, hadde sin base i det da Taliban-kontrollerte landet.

* Krigen anslås å ha kostet minst 160.000 mennesker livet siden 2001, blant dem minst 43.000 sivile. Ti norske soldater og to sivile nordmenn er blant de drepte.

Nesten 2,5 millioner afghanere er ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) registrert som flyktninger, men det antas at ytterligere 1,5 millioner afghanere lever som uregistrerte flyktninger i Pakistan.

Taliban kontrollerer omtrent halvparten av Afghanistan. I tillegg er IS og en rekke andre væpnede militser og opprørsgrupper aktive.

12. september 2020 åpnet fredssamtaler mellom Taliban og Afghanistans regjering i Doha, Qatar, men disse har ennå ikke båret frukter (NTB) Vis mer

Frykter at Taliban skal ha makten alene

PÅ VAKT: Talibans selvmordsbombere på vakt under en trussel mot Taliban i grenseområdet til Zabul-provinsen. Foto: Mirwais Khan / AP

Taliban har styrket kontrollen over ulike områder i Afghanistan, forklarer Kristian Berg Harpviken.

– For Taliban er krigføringen bare et av flere elementer. Det er veldig mye som foregår politisk, da ønsket er å ta makt over større områder i Afghanistan.

– Ofte ser vi at lokalbefolkningen kontakter regjeringssoldater, og formidler Talibans budskap. Valget er å bli et mål for Talibans krigføring eller å legge ned våpnene og beskytte sine familier og redde liv, legger han til.

I februar 2020 signerte USA og Taliban en fredsavtale i Doha, Qatar. Siden den gang har Taliban vært i samtaler med den afghanske regjeringen. Den siste tiden har forhandlingene stått i stampe, men denne uken ba Taliban om at de gjenopptas.

– Taliban gir et signal om at de ønsker å ta opp forhandlinger med de afghanske myndighetene, men de jobber jo også mot å ha større innflytelse på den politiske arenaen Afghanistan, forklarer han.

– Hvordan vil dette påvirke sikkerheten i Afghanistan fremover?

– Det er ikke lett for noen å forutsi hvordan Afghanistan vil se ut i morgen. Det er flere scenarioer man kan forestille seg, sier han.

Han trekker frem noen av dem: At Taliban får fullstendig makt, at det blir vedvarende borgerkrig eller at regjeringen går i oppløsning. Det siste kan også utløse en ny borgerkrig med flere parter involvert.

– Men den største frykten nå er vel at Taliban skal ha makten alene, legger han til.

UTE PÅ FELT: Kristian Berg Harpviken har selv vært en del i Afghanistan, her utfører han intervjuer i en landsby ved byen Herat. Foto: Prio.org / Kristian Berg Harpviken, 2002.

Myndighetene er desperate

Terje M. Watterdal i Afghanistankomiteen mener de fleste distriktene i Afghanistan er kontrollert av Taliban.

– Nå som Taliban har kontroll over store deler i Afghanistan, hva har dette å si for sikkerheten i landet?

– Jeg flyttet til Kabul i 2013 og sikkerheten har bare blitt dårligere hvert eneste år. Den farligste utvikling i Afghanistan den siste tiden, i tillegg til at regjeringsstyrkene mister stadig mer kontroll over landet, er nok at myndighetene bevæpner helt vanlige folk for å kjempe mot Taliban. Denne utviklingen kan være ganske skummel, sier han.

Han legger også til at dette nesten virker som en desperat handling fra myndighetenes side.

– Utfordringen her er jo at disse våpnene kan havne hos personer som er kriminelle, forklarer han.

En slik situasjon er utfordrende å kontrollere, da det ikke er lett å samle disse våpnene igjen, legger han til.

GHAZNI-KONTORET: Afghanistankomitteen direktør, Terje M. Watterdal (til.h) med sine kollegaer i byen Ghazni. Foto: Afghanistankomitteen/ Terje M. Watterdal

Taliban: Ikke opptatt av demokrati

Watterdal mener det er vanskelig å se partene komme til enighet i Afghanistan.

– Den afghanske regjeringen og Taliban skiller seg veldig fra hverandre. Taliban er veldig på offensiven og det vil være utfordrende for dem å i det hele tatt gi seg, legger han til.

Taliban er ikke opptatt av demokratiske valg, noe som gjør det vanskelig å komme i en forhandlingsposisjon med regjeringen og det internasjonale samfunnet.

– Hvordan kan Norge bidra i Afghanistan?

– Det er lite Norge kan gjøre når de skal trekke seg ut av landet militært, men det vi kan bidra med er langsiktig bistand, ikke for regjeringen, men for folk flest, sier han.

Afghanistan-forsker Kristian Berg Harpviken mener imidlertid at Taliban har vist interesse for fortsatt internasjonal engasjement og er avhengig av bistand, men hvorvidt bistandsorganisasjoner kan operere fritt er et krevende spørsmål.