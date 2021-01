Statsadvokat i New York, Letitia James. Foto: Kathy Willens / AP

New York: Dødstallene høyere enn oppgitt

Antallet døde av covid-19 i New York er høyere enn tidligere opplyst, avslører en rapport fra statsadvokaten. Guvernøren kritiseres for å ha pyntet på tallene, og unnlatt å telle 3800 døde sykehjemsbeboere.

I en fersk rapport fra statsadvokaten i New York, Letitia James, avsløres det at antallet coronarelaterte dødsfall blant delstatens sykehjemsbeboere er omkring dobbelt så høye som tidligere oppgitt, melder The New York Times.

3800 sykehjemsbeboere skal ha dødd på sykehus som følge av covid-19, uten at dette ble rapportert.

Guvernør Andrew Cuomo og hans administrasjon får nå skarp kritikk for å ha pyntet på tallene.

Statsadvokatens avsløring illustrerer at helsevesenet og sykehjemmene var langt dårligere rustet til å møte pandemien enn det Cuomo og hans folk tidligere har gitt inntrykk av, skriver avisen.

GUVERNØR: Andrew Cuomo får krass kritikk i en 76 siders rapport fra statsadvokaten Foto: Jacquelyn Martin / AP

Kort tid etter at statsadvokaten torsdag gikk ut med avsløringen, ble de nye dødstallene bekreftet av helsemyndighetene i New York.

Guvernør Andrew Cuomo, som er inne i sin tredje periode som valgt demokrat, har lenge avvist kritikken mot coronahåndteringen som snikangrep fra Trump-administrasjonen.

Statsadvokaten som nå har avslørt talltriksingen er imidlertid selv demokrat.

Avsløringen kaster nytt lys over praksisen med å returnere coronasmittede sykehuspasienter til sykehjemmene. Det antydes i rapporten at Cuomo og hans administrasjon bevisst skal ha pyntet på dødstallene for å unngå kritikk for denne praksisen.

Cuomo selv har ikke kommentert rapporten.

FLEST DØDE: I New York har over 42.000 personer dødd av covid-19. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Til tross for at 3800 døde altså ikke tidligere har blitt telt som ofre for pandemien, endrer ikke stort dette på det store bildet:

Over 42.000 har dødd av covid-19 i delstaten New York, noe som plasserer delstaten øverst på dødsstatistikken i USA, fulgt av California med 39.000 omkomne.

Totalt i USA har over 430.000 personer dødd av covid-19.