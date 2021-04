GIKK VIRALT: Amanda Gorman i aksjon i U.S. Capitol 20. januar. Foto: Erin Schaff, GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Skal ha takket nei til over 140 millioner kroner

Amanda Gorman (23) ble verdenskjent etter å ha fremført sitt eget dikt da Joe Biden ble innsatt som president i januar. Hun hevder hun den siste tiden har takket nei til avtaler verdt 17 millioner dollar - over 140 millioner kroner

Den unge poeten pryder forsiden av amerikanske Vogue for mai – angivelig den første dikteren til å gjøre nettopp det. Der er hun fotografert av Annie Leibovitz i flere ulike antrekk.

I det lange intervjuet snakker hun blant annet om tiden etter at hun gikk fra «litt kjent» til «berømt», da hun opptrådte for den amerikanske presidenten og for TV-publikum verden over.

Blant annet anslår hun altså at hun har sagt fra seg en haug av penger.

– Jeg så ikke ordentlig på detaljene. For om du ser på noe og det står en million dollar, da kommer du til å argumentere rasjonelt for hvorfor det ville vært fornuftig, sier hun om et angivelig kjempetilbud fra en merkevare.

I Vogue-intervjuet antyder hun at grunnen er at kommersielle selskaper vil ha forventninger som ikke alltid er sammenfallende med hva hun selv vil.

– Jeg må være bevisst på å ta oppdrag som treffer meg, sier hun.

Modellavtale

Gorman fikk mye oppmerksomhet da hun signerte en avtale med modellbyrået IMG bare noen dager etter innvielsesseremonien, men hun forteller til Vogue at avtalen hadde vært på gang i lengre tid.

STØTTE: Gorman har hatt kontakt med Oprah etter at de møttes i mai 2020. Nylig kom en prat dem imellom på Apple TV+. Foto: AP

Men hun opplevde mye større pågang etter opptredenen. Hun var gjest hos blant andre Ellen DeGeneres, James Corden, Trevor Noah og Anderson Cooper, og hun var med i en podkastepisode med Hillary Clinton og en panelprat med Oprah.

Oprah beskrives som Gormans «berømmelsesjordmor», etter at de to møttes på John Krasinskis YouTube-show «Some Good News» i mai i fjor. Nå holder de kontakt per SMS.

– Hver gang jeg tekster Oprah får jeg et mini-hjerteinfarkt, sier hun spøkefullt til Vogue.