Ansikt til ansikt: Biden og Putin på historisk toppmøte i Genève

GENEVE (VG) USAs president Joe Biden og hans russiske motpart Vladimir Putin tok hverandre i dag i hånden for første gang som presidenter.

Putin ankom først til villaen fra 1660-tallet, der Genève-konvensjonen som dannet grunnlag for krigens folkerett så dagens lys i 1864.

Sveits' president Guy Parmelin tok imot utenfor, før de to smilende ruslet inn på den røde løperen, uten å svare på tilrop fra ventende journalister.

USAs president lot deretter vente på seg, og først et kvarter senere rullet Bidens svarte limousin opp foran inngangen. Deretter gikk det ytterligere ett minutt før bildøren ble åpnet, uvisst av hvilken grunn.

Parmelin så et øyeblikk rådvill ut der han sto og ventet, før Biden steg ut og de to smilende poserte noen sekunder foran kameraene.

Det ble ingen albue-bumping mellom Biden og Putin, men et vaskeekte, fysisk håndtrykk.

– Det er alltid best å møtes ansikt til ansikt, sa Biden til Putin i en kort presseseanse før møtet startet.

– Jeg ønsker å takke for initiativet til å møtes i dag, sa Putin på russisk, før en tolk oversatte.

– Jeg håper at møtet vårt blir produktivt, sa den russiske presidenten før de to presidentene satte seg ned for å diskutere en rekke kompliserte temaer.

Møtet er ventet å vare rundt fem timer.

Putin, som har sittet ved makten i Russland siden 1999, har møtt flere amerikanske presidenter.

– Jeg fikk en anelse om hans sjel, sa George W. Bush, etter hans første møte med den russiske i 2001.

Tjue år senere, er forholdet mellom de to som skal møtes ganske annerledes.

Været i den sveitsiske byen Genève er varmt onsdag, men forholdet mellom de to stormaktene er kaldere enn på mange år.

Sist de møttes, i 2011, var Biden visepresident for Barack Obama og Putin statsminister.

I dag skal de diskutere storpolitiske spørsmål som cybersikkerhet, Ukraina og menneskerettigheter.

God personkjemi mellom de to kan være godt nytt for verden, fordi det kan bidra til å skape mer stabilitet, ifølge eksperter.

– Hvis de klarer å etablere en god personkjemi, vil det være bra for den politiske dialogen, sier Kristian Åtland, seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, til VG.

– Å møtes personlig er alltid veldig verdifullt, fortsetter han.

I dagens situasjon, der pandemien har digitalisert diplomatiet, er det kanskje ekstra viktig.

– Det er klart du vil ha lavere terskel for å løfte opp telefonen og ringe til en person som du har møtt tidligere og føler du kan snakke med, sier Åtland.

Putin var ifølge sin talsmann i det konstruktive hjørnet da han ankom villaen.

– Vi har en mengde med temaer vi ønsker å ta opp, så Putin har ankommet med et konstruktivt humør og en åpenhet for å stille spørsmål og forsøke å finne løsninger, sa den russiske presidentens talsmann Dmitirij Peskov før møtet.

I 1962, da Cubakrisen nesten førte til at den kalde krigen ble glohet, ble det opprettet en direkte telefonlinje mellom Kreml og Det hvite hus.

Tanken var at en direkte linje mellom presidentene kunne bidra til avspenning i dramatiske øyeblikk.

– Det er viktig å etablere disse personlige relasjonene på alle nivåer, fra byråkratisk nivå og helt opp til politisk toppnivå som det vi ser her, sier Åtland.

– Så kan de prøve å se om de klarer å identifisere øyer av enighet i et hav av uenighet.

