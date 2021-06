DEMONSTRANTER: 21. desember i fjor slapp en republikansk representant rasende og bevæpnede demonstranter inn i delstatsforsamlingen i Oregon. Foto: Andrew Selsky, AP / NTB

Republikaner kastet ut fra delstatsforsamling: − Satt sikkerheten i fare

Republikaneren Mike Nearman, som slapp flere hundre rasende demonstranter inn i Representantenes hus i Oregon i desember, får nå svi for sine handlinger.

Av NTB og Jostein Matre

– Hans handlinger var åpenbare og med hensikt, og han har ikke vist noe anger etter å ha satt sikkerheten i fare for alle som befant seg i delstatsforsamlingen den dagen, skriver demokraten Tina Kotek, som er forsamlingens leder i en uttalelse.

Men det var ikke bare demokrater som stemte for å kaste Nearman ut. Samtlige av hans partikolleger i Det republikanske partiet gjorde torsdag noe så sjeldent som å stemme mot en av sine egne. Sammen med den demokratiske majoriteten stemte de for resolusjonen som hadde stemmefordelingen 59–1.

Nearman selv var den eneste som stemte mot resolusjonen.

KNUSTE DØR: Demonstrantene ødela blant annet en dør ta de inntok delstatsforsamlingen. Foto: MATHIEU LEWIS-ROLLAND / Reuters

Trump-supportere

Han har vedgått at han hadde planlagt å slippe inn de sterkt høyreorienterte demonstrantene flere dager i forveien. En del av dem var bevæpnet, og noen av dem knuste ruter og brukte vold journalister.

Mange av dem var utstyrt med flagg og andre ting som viste at de var tilhengere av president Donald Trump, og ropte ting som «arrester Kate Brown» (Oregons guvernør journ.anm)..

Hendelsen i Oregon 21. desember i fjor er blitt ansett som et frampek mot stormingen av kongressbygningen i Washington litt over to uker senere.

Men der republikanerne i Kongressen i Washington, D.C. ikke en gang ønsker en granskningskommisjon over angrepet fra supportere av Trump 6. januar, har altså deres partikolleger på den amerikanske vestkysten sett forbi partilinjene og tatt en prinsipiell avgjørelse.

– Planen hans utgjorde risiko for politikerne, staben og politibetjenter inne i bygningen, sier Bill Post, en republikaner som omtaler seg som en av Nearmans nærmeste kolleger, til New York Times.

I en video som dukket opp forrige uke kunne man høre Nearman noen dager i forveien snakket om hvordan folk kunne komme seg inn i bygget.