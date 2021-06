FUNNET SKYLDIG: Andrew Dymock fra Bath på vei inn i retten i London i januar 2020. Foto: Aaron Chown / PA

Britisk nynazist dømt for terrorisme

Politikkstudent Andrew Dymock (24) ble funnet skyldig i tolv tilfeller av terrorisme og tre tilfeller av hatkriminalitet.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dymock skal ha ifølge BBC ha vært med på å starte de høyreekstreme gruppene System Resistance Network (SRN) og Sonnenkrieg Division som begge er klassifisert som terroristorganisasjoner.

Han publiserte også en artikkel der han kalte jøder en «kreft» og hevdet det jødiske folket burde utryddes.

Fredag ble han funnet skyldig i 15 tiltalepunkter: tolv gikk på terrorisme og tre på hatkriminalitet.

Ifølge BBC sa Dymock «takk for at dere dreper meg» da juryen kom med sin dom. Han har hele veien nektet for å være nynazist og hevder han er et offer for en konspirasjon.

Studenten ble arrestert på Gatwick flyplass i desember 2018, etter en BBC-avsløring.

Straffeutmålingen kommer 24. juni.