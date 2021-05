FÅR KRITIKK: Statsminister Scott Morrison under en pressekonferanse i Sydney 27. april. Foto: Rick Rycroft / AP

Australia stenger grensene fra India: − Det er fullstendig inhumant

Australske borgere som prøver å komme seg hjem fra det kriserammede landet kan straffes med fengsel og bøter på flere hundre tusen kroner, advarer myndighetene.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Kontrasten mellom India og Australia kunne nesten ikke vært større akkurat nå:

I det ene landet – India – herjer pandemien med full styrke. Sykehusene er overfylte, pasienter dør av oksygenmangel og bilder av massekremeringer har gått verden rundt.

I det andre – Australia – har pandemien nesten ikke gjort sitt inntog i det hele tatt. De fleste restriksjonene er fjernet, og innbyggerne lever så godt som normalt

Etter et økende antall smittetilfeller hos reisende fra India på Australias karantenehoteller, har statsminister Scott Morrison sagt stopp: Ingen får komme hjem fra India. De som prøver, kan straffes med fengsel i opp til fem år, i tillegg til bøter på opp mot 66.000 australske dollar – over 420.000 norske kroner.

Ingen andre demokratiske land har lignende forbud mot absolutt alle typer ankomster, skriver New York Times. USA, Storbritannia og Tyskland har for eksempel unntak for egne borgere. I Norge er det også krav om karantenehotell.

– 57 prosent av de positive tilfellene på karantenehotellene var ankomster fra India. Det var en svært, svært stor byrde for medisinske tjenester i delstatene, sier Australias utenriksminister Marise Payne søndag.

Landet har allerede innført et svært strengt innreiseregime under coronapandemien: Innreisenekt for alle utenom egne borgere, utreisenekt for egne borgere (det kan gis unntak) og to ukers obligatorisk hotellkarantene uansett reisegrunn.

les også Titusener av australiere strandet i utlandet: – Som om kameratskapet ender ved grensen

– Det er fullstendig inhumant

Trusselen om straff har vekket sinne i Australia. Avisen Sydney Morning Herald skriver i en lederartikkel at dette er «pinlig for nasjonen», og at Australia nå etterlater sine egne borgere midt i en enorm humanitær katastrofe.

– Det er fullstendig inhumant, sier Neha Sandhu til New York Times.

Hun kom tilbake til Australia fra India i juni i fjor, og driver nå en Facebook-gruppe for australiere som sitter fast i India.

Enkelte har også antydet at avgjørelsen fra myndighetene har rasistiske undertoner, skriver Sydney Morning Herald.

– Uansett om det er rett eller galt, det er sånn vi føler det. Det er som vi er annenrangs borgere, sier legen Jagvinder Virk, som er en lederskikkelse i det indiske miljøet i landet, til avisen.

CRICKET-STJERNE: Michael Slater under en kamp mot England i 1999. Han pensjonerte seg fra sporten i 2004. Foto: BRENDON ESPESITO / AP

Den tidligere cricket-stjernen Michael Slater, som reiste til India for å kommentere under turneringen Indian Premier League, går lenger:

– Dette er en skam! Blod på hendene dine, statsminister. Hvordan kan du behandle oss som dette. Hva med at du får orden på karantenesystemet, skriver han på Twitter.

Slater har nå reist fra India til Maldivene, der han venter på tillatelse til å få reise tilbake til Australia.

les også Hylles som helt i India: Solgte konas smykker for å lage ambulanse

Forsvarer beslutningen

Statsminister Scott Morrison forsvarer myndighetenes beslutning, og kaller påstandene om at han skal ha blod på hendene sine for «absurde».

– Det er helt klart absurd. Vi har en midlertidig pause fordi vi har sett en rask økning av tilfeller som legger press på systemet vårt. Vi må forsikre oss om at vi kan få folk trygt hjem fra India, sier statsministeren i et intervju med 9 News tirsdag morgen.

Han legger til at pausen varer til 15. mai.

– Dette er en av de tøffe beslutningene du må ta under covid, for å holde Australia trygg. Det er det vi gjør, legger han til.

– «Festning Australia»

Morrison og myndighetene har også støtte i befolkningen for sitt strenge grenseregime, skriver New York Times.

I en meningsmåling fra instituttet Lowy, gjennomført før India-nekten, svarte et overveldende flertall at de var fornøyde med myndighetenes håndtering av pandemien. Én av tre svarte at de synes myndighetene bør gjøre mer for å hjelpe australiere hjem.

– Australiere har historisk sett støttet tøffe grenserestriksjoner, selv om disse spørsmålene ikke er blitt stilt i forhold til deres egne borgere. Ideen om en «festning Australia» er populær politisk, men den har ikke blitt testet med tanke på å kriminalisere innbyggere bare fordi de kommer hjem, sier Natasha Kassam, som er leder for instituttets avdeling for opinion og utenrikspolitikk, til avisen.