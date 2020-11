Biden utropt til vinner i Arizona: − Tror det er mye juks, sier Trumpvelger

CHANDLER, ARIZONA (VG) Joe Biden er utropt som vinner i vippestaten Arizona av Fox News, men Trump-tilhengerne har vanskelig for å tro det.

Linn Kongsli Hillestad

Nora Thorp Bjørnstad

Oppdatert nå nettopp

I Chandler, Arizona møter VG Trump-tilhenger Dave Kern like etter nyheten om at konservative Fox News har kåret Joe Biden til vinner, er kjent.

Kern er, tross nyheten, fortsatt hundre prosent sikker på at Trump vil vinne valget, og rister ironisk på hodet .

- Biden har visst vunnet Arizona alt. Men jeg tror ikke særlig på disse tallene. Jeg tror det er mye juks på demokratenes side, sier mannen til VG, og legger til: « Trump kommer til å vinne!»

Arizona har tradisjonelt sett vært et sikkert kort for Republikanerne.

« De røde» har vunnet ni av de siste ti presidentvalgene i denne delstaten. I 2016 vant Trump delstaten med drøye tre prosentpoeng.

Men i år ser det ut til å ha snudd.

Meningsmålingene har lenge tydet på at Donald Trump taper Arizona til fordel for den demokratiske utfordreren Joe Biden.

Klokken 05.30 norsk tid utroper den konservative TV-kanalen Fox News Biden til vinner i Arizona.

Akkurat nå ser stillingen slik ut på oversikten som oppdateres av DPA:

TRUMPVELGERE: Kjærestene Ken Cook og Janet Manecke opplever at USA har blitt bedre og mer patriotisk under Trump. Foto: Jason Henry

Allsang

Når presidenten nå har tapt fotfeste i delstaten, er én av de mulige forklaringene at demografien der er i endring, blant annet fordi andelen latinamerikanske velgere har steget de siste årene.

-Jeg er veldig overrasket og skuffet. Jeg var helt sikker på at Arizona skulle gå til Trump, sier Melanie Vanhoose til VG etter at Demokratenes Biden er utropt til delstatens seierherre.

Vanhoose forklarer tapet med nettopp endringene i demografien.

– Fordi det er så mange mennesker som har flyttet hit fra andre stater, sier kvinnen til VG.

Vanhoose har alltid stemt på republikanerne, og har møtt opp på partiets valgvake sammen med mannen Kenny Dutro og sønnen Ryan.

– Tror du fortsatt Trump kan vinne?, spør VG.

– Jeg håper virkelig det!, sier Arizonakvinnen Vanhoose.

ENGASJERT: Trump-tilhenger Marilyn Gregorin har jobbet frivillig ved valglokalene, og hevder at et klart flertall stemte på Trump. Foto: Jason Henry

– Lov til å være patriotiske

Noen timer før Fox-annonseringen snakker VG med Trump-supportere i Chandler, når noen tar frem et svært amerikansk flagg. Plutselig står alle sammen og holder flagget oppe i været til tonene av countrysangen « We are free».

– Trump har gitt oss lov til å være patriotiske igjen. Jeg har aldri sett patriotisme som dette før, sier Manecke til VG i Chandler.

Ekteparet mener amerikanerne kommer til å miste både ytringsfrihet og religionsfrihet hvis Trump må gå av som president.

VG kommer i snakk med en annen kvinne som har festet en glitrende Trump-nål til brystet. Hun har jobbet frivillig ved valglokalene i dag, og er sikker på at presidenten vil gå av med seieren.

En seier til Biden er et skrekkscenario for kvinnen.

– Da kommer jeg til å bli fryktelig trist, spesielt på vegne av barna mine. Jeg føler dette handler om deres fremtid og deres friheter. Jeg er redd for at Demokratene vil ta landet i en sosialistisk retning.

Publisert: 04.11.20 kl. 04:45 Oppdatert: 04.11.20 kl. 06:00