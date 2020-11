STEMMESANKING: Joe Biden og Lady Gaga besøkte mandag studenter ved Schenley Park i Pittsburgh. Foto: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Biden i viktig vippestat: − Makten til å endre dette landet ligger i deres hender

PITTSBURGH, PENNSYLVANIA (VG) Med superstjernen Lady Gaga på laget, håper demokratenes Joe Biden å få med seg unge velgere i den viktige vippestaten Pennsylvania.

Det var «fullt trøkk» kvelden før kvelden på Joe Bidens valgkamparrangement i Pittsburgh i Pennsylvania natt til tirsdag norsk tid.

Flere timer før demokratenes presidentkandidat skulle på scenen, sto flere hundre biler i kø for å komme inn. Mange av dem som har stilt opp er trolig førstegangsvelgere – en meget viktig velgergruppe for både demokratenes presidentkandidat Biden og president Donald Trump.

For å kapre dem har Biden fått med seg superstjernen Lady Gaga på tur i innspurten. Ut av bilstereoene i Pittsburgh under mandagens siste velgermøte ble det spilt Lady Gaga-låter, og det ble tutet, jublet og ropt «Biden».

STJERNEHJELP: Superstjernen Lady Gaga opptrådte på Bidens velgermøte i Pittsburgh natt til tirsdag.

– Hvem elsker Joe? Hvem elsker Kamala? ropte Gaga til folkemengden før hun fremførte låten «Shallow» fra filmen «A Star is Born».

– Det er kaldt, og dere kom ut i kulden. Men vet dere hva, i kveld tar jeg av meg hanskene, for dette er en kamp. Det er en kamp om hva dere tror på. Dette er ikke politisk, rødt eller blått. Dette handler om mennesker, dette handler om hjerter, fortsatte hun.

– Et håp om morgendagen

Flere av de fremmøtte på arrangementet legger ikke skjul på at superstjernen bidro til å få dem ut i kulden natt til tirsdag.

– Vel, Lady Gaga er også her, svarer en lattermild Jamie Hess (33) da VG spør hvorfor hun og vennegjengen fra Pittsburgh har kommet for å høre på demokratenes presidentkandidat.

– Det er en kombinasjon av kjærlighet til Gaga og kjærlighet til landet vårt. Og et håp om morgendagen, om at vi får et godt resultat, legger hun til.

PÅ BIDEN-RALLY: Vennegjengen fra Pittsburgh legger ikke skjul på at Lady Gaga bidro til å få dem til å oppsøke sitt første Biden-møte. Fra venstre Tatum Marciano, Ava Ferguson, Katie Komoroski og Jamie Hess. Foto: Camilla Svennæs Bergland, VG

I en ny måling fra NBC og Wall Street Journal har Biden et klart forsprang blant velgere mellom 18 og 34 år. 60 prosent av disse svarer at de støtter demokratenes kandidat, mens 30 prosent sier de støtter sittende president Trump.

I Pennsylvania har rekordmange unge forhåndsstemt – ifølge NBC Philadelphia så mange at de kan vise seg å bli avgjørende for resultatet.

– Hvorfor Biden?

– For å få Trump bort. Men jeg elsker også Kamala Harris. Hun er en kvinne, en farget kvinne, noe landet ikke har sett før, sier Tatum Marciano (22), som står sammen med Hess.

Hun legger til at både Harris og Biden støtter Black Lives Matter-bevegelsen i USA.

– Om Trump blir gjenvalgt tror jeg landet vil ta fyr igjen, sier Hess.

Biden la i sin tale vekt på hvordan han ønsker å endre USA om han blir landets neste president, og at det er velgerne som har makten til å la dette skje.

– Makten til å endre dette landet ligger i deres hender. Ingenting kan stoppe dette landet fra å stemme. Og når USA stemmer, da blir de hørt, sa han – til lyden av tutende bilhorn i publikum.

– Det er på tide at Donald Trump pakker sakene sine og reiser hjem. Jeg tror majoriteten er ferdige med kaoset, korrupsjonen og mangelen på ansvar!

Også Bidens kone, Jill Biden, snakket til velgerne mandag.

– Når vi står sammen er alt mulig. Er dere klare for å stemme? Er dere klare for å vinne? Er dere klare til å si til Donald Trump at han har sparken? Vi skal bygge en bedre nasjon, fordi vi skal gjøre det sammen. Okay, la oss gjør dette, sa hun fra scenen.

Trump langer ut mot kjendis-støtte

Mens Biden har valgt å legge sin siste innsats til Pennsylvania, har Trump hastet seg gjennom et svært tettpakket program i dagene før valget. Søndag talte han i fem delstater, mens han mandag besøkte fire vippestater – en av dem Pennsylvania.

Han har også langet ut mot motkandidatenes kjendis-støttespillere.

– Lady Gaga er ikke altfor bra, sa han under et av velgermøtene ifølge Forbes.

I Scranton i Pennsylvania gikk presidenten igjen langt i å antyde at han fryktet det vil forekomme valgjuks etter høyesteretts avgjørelse om å tillate å telle med stemmer som kommer frem inntil tre dager etter valgdagen, og han gjentok at han vil sette advokater i arbeid på valgnatten, skriver NTB.

Meningsmålingene viser at det er tett mellom kandidatene i Pennsylvania, en delstat Trump vant med knapp margin i 2016:

Publisert: 03.11.20 kl. 03:44 Oppdatert: 03.11.20 kl. 04:05