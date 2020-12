MAR-A-LAGO: Alt tyder på at Donald Trump har tenkt å flytte hit i januar. Foto: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump-naboer ber ham flytte et annet sted

I løpet av sin presidentperiode meldte Donald Trump flytting fra New York til Florida. Nå ber naboer der ham om å finne seg et annet sted å bo.

I kystbyen Palm Beach i solskinnsstaten ligger Donald Trumps private klubb Mar-a-Lago. I løpet av de siste årene, mens presidentens offisielle bolig har vært i Pennsylvania Avenue i hovedstaden Washington, D.C. har stedet hans i Florida fått kallenavnet Det hvite vinterhus.

Det er her Trump i vinterhalvåret har dratt for å slappe litt av, og spille store mengder golf, mellom slagene i Det (ordentlige) hvite hus.

I løpet av tiden som president har han også formelt meldt flytting hit fra New York, hvor han bodde før han ble president. Derfor er det her mange forventer at han skal flytte når hans tid i Washington, D.C. er over 20. januar.

Men slik er det ikke alle som vil ha det.

VERTSKAP: Donald og Melania Trump under nyttårsfeiringen på Mar-a-Lago i 2019. Foto: Tom Brenner / Reuters

Mistet retten på 90-tallet

Nå har nemlig naboer til Mar-a-Lago kommet med en klar og tydelig beskjed: Vi vil ikke ha deg som nabo!

Det skjedde i form av et brev levert til lokalmyndighetene i Palm Beach tirsdag denne uken, skriver Washington Post. Brevet var også adressert til Secret Service, som blant annet har ansvaret for presidenten – og tidligere presidenters – sikkerhet.

I brevet hevdes det at Trump mistet sin lovlige rett til å bo på Mar-a-Lago etter en avtale signert tidlig på 90-tallet da han omgjorde eiendommen fra bolig til en privat klubb.

Naboene, som har hyret advokat Reginald Stambaugh til å skrive brevet, ber Palm Beach meddele Trump at han ikke kan bruke Mar-a-Lago som sin bolig. Å melde fra om dette vil kunne sørge for at man «unngår en pinlig situasjon» der Trump blir tvunget til å flytte ut igjen etter først å ha flyttet inn, skriver advokaten.

Han er hyret av en familie med navn DeMoss, som holder til like ved. De er bekymret for at verdien av deres eiendom vil synke som følge av alt Trumps bruk av sin eiendom, blant annet på grunn av hva som må til av sikkerhetsgrunner.

STATSBESØK: Donald Trump har tatt imot flere statsledere i Florida. Her med Japans statsminister Shinzo Abe og deres koner Akie og Melania. Foto: Pablo Martinez Monsivais / TT NYHETSBYRÅN

– Ingen lovlig måte

De er ikke de eneste som er skeptiske til å få Trump som permanent nabo. Glenn Zeitz, er en annen.

– Det er absolutt ingen lovlig måte for ham å bruke den eiendommen som både bolig og klubb, sier han til Washington Post, og sier at naboene ikke kommer til å la seg lure, eller skremme.

Hverken Det hvite hus, eller lokalmyndighetene i Palm Beach har svart avisen på spørsmål om saken. En talsperson for Trump-organisasjonen avviser derimot at Trump kan nektes å bo der.

VERTSKAP: Donald og Melania Trump under Thanksgiving-middag på Mar-a-Lago i 2018. Foto: MANDEL NGAN / AFP

– Det er ingen dokumenter eller avtaler på plass som forhindrer president Trump å bruke Mar-a-Lago som sin bolig, sier talspersonen.

Både Washington Post og andre medier skriver likevel om en avtale fra 1993 som sier at ingen av klubbens medlemmer, Trump inkludert, kan bo mer enn 21 dager i året i klubbens lokaler, og ikke mer enn syv dager i strekk.

Ifølge CNN har Donald Trump gjennom årene hatt opp til flere krangler med myndighetene i Palm Beach og innbyggere i byen.