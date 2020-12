OMGJØRING: President Donald Trump skal ha prøvd å presse guvernøren i Georgia til å omgjøre Biden-seier. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Trump ringte Georgia-guvernør – skal ha prøvd å presse ham til å omgjøre Bidens seier

GEORGIA/OSLO (VG) Donald Trump skal ha ringt Georgias guvernør lørdag og presset han til å prøve å overbevise delstatens lovgivere til å omgjøre Joe Bidens seier.

I en telefonsamtale lørdag skal Donald Trump ha presset Georgias guvernør Brian Kemp, hvor han ba han om å innkalle til møte og overbevise delstatens lovgivere om å omgjøre Joe Bidens seier, ifølge en kilde som er kjent med samtalen, skriver The Washington Post.

En kilde «som er kjent med samtalen» bekrefter det samme til CNN.

Kemp skal ha svart at han ikke hadde makt til dette, og avvist forespørselen, sier kilden til CNN.

Det hvite hus har ikke kommentert samtalen.

«Stjålet valget»

Presidenten så ut til å henvise til samtalen i en tweet lørdag, hvor han angrep Kemp og delstatsminister Brad Raffensperger, og ba om en ny verifisering av signaturene på konvoluttene til forhåndsstemmene – mens han kom med falske eller misvisende påstander om den potensielle prosessen.

Trumps oppfordring til Kemp kom timer før presidentens planlagte rally i Georgia.

VG er tilstede, hvor flere hundre har møtt opp, og enkelte har stått i kø siden i dag tidlig. Det er ventet at Trump går på scenen 01.00 norsk tid.

Flere VG har snakket med forteller at de ikke stoler på valgresultatet, og mener Biden har «stjålet valget».

Valget i Georgia ble så jevnt at det måtte omtelling til. Over fem millioner stemmer ble talt opp for hånd, og Joe Biden ble kåret til vinner med 0,2 prosent flere stemmer enn Donald Trump. Resultatet førte til at Trump ba om enda en omtelling, noe han kan gjøre så lenge det skiller mindre enn 0,5 prosent. Denne opptellingen bekrefter også at seieren går til Biden.

– Finnes ikke bevis

Delstatsminister Georgia Brad Raffensperger har uttalt at det ikke finnes bevis for systematisk valgfusk i delstaten.

Likevel etterforskes over 250 saker relatert til presidentvalget i delstaten, og Raffensperger sier alle troverdige anklager om ulovligheter ved valget skal sjekkes. Samtidig gjentok han at det ikke finnes bevis for valgfusk, skriver nyhetsbyrået AP.

DELSTATSMINISTER: Brad Raffensperger. Foto: DUSTIN CHAMBERS / X07058

– Det er noen som forsøker å utnytte følelsene til mange Trump-velgere med å spre fantasifulle påstander, halvsannheter og feilinformasjon, og faktisk villeder de tilsynelatende også presidenten, sa Raffensperger på en pressekonferanse mandag.

Ifølge Gabriel Sterling ved statssekretærens kontor er det heller ingenting som tyder på at valgresultatet vil endres som følge av disse etterforskningene.

President Donald Trump fortsetter likevel å hevde at han kun tapte delstaten på grunn av valgfusk, uten å dokumentere påstanden, samtidig som både statlige eller føderale valgmyndigheter sier det ikke finnes noe bevis for dette.

De som jobber med presidentvalget i den amerikanske delstaten Georgia har måttet tåle trakassering og trusler, og nå har stemmesystemsjefen fått nok.

– Jeg kan ikke begynne å forklare hvor sint jeg er over dette akkurat nå. Enhver amerikaner, innbygger i Georgia, Republikaner og Demokrat burde være like sinte, sa Sterling under en pressekonferanse tirsdag, som er stemmesystemsjef i delstaten Georgia og livslang konservativ.

