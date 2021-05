BOMBET: Shalom Cohen er opprinnelig fra Tunisia. Han har ti barn. Den religiøse jødiske familien fikk en rakett fra Gaza inn i huset sitt. Foto: Thomas Nilsson / VG

Lever i frykt for raketter: − Om to år vil dette skje igjen

ASHKELON (VG) En rakett fra Gaza traff huset til familien Cohen. Nå gjøres bygningsarbeidet av jøden Yaniv og palestineren Abdallah – kolleger gjennom 20 år.

– Han er som en bror, sier Abdallah (47) og nikker bort mot Yaniv Machluf (42).

Han og Yaniv bytter på å borre i stykker bombesprengt mur, bære det over i trillebåren og deretter vippe det inn i containeren ute på gaten.

Abdallah, en palestiner som ikke ønsker at vi skal bruke etternavnet hans, bor utenfor Hebron på Vestbredden. Jødiske Yaniv bor her i Ashkelon, drøyt åtte kilometer fra Gazas nordlige grense.

11. mai smalt en rakett fra Gaza inn det delvis ruinerte huset de jobber på. Det tilhører den religiøse, jødiske familien Cohen, som kom til Israel fra Tunisia på 1950-tallet.

Det er ingenting igjen av soverommet til Nisim Cohen. Nå må huset andreetasje rives og bygges på nytt. 24-åringen var nede i familiens kjeller da huset ble truffet.

– Jeg husker ingenting fra resten av den dagen, sier han.

fullskjerm neste KOLLEGER: Til venstre står Abdallah. Han er palestiner. Til høyre er jødiske Yaniv Machluf. De har jobbet sammen i over 20 år.

Hardest rammet

Ashkelon er byen som ble hardest rammet av de over 4300 avfyrte rakettene fra Hamas i løpet av den elleve dager lange krigen med Israel.

Israel utførte motsatt vei bombetokt som drepte 248 personer, 66 av dem er barn. Tolv er drept i Israel, ett av disse var et barn.

Sivilbefolkningen i Gaza har fortalt VG om livet i frykt for israelske bomber. Men også i Israel lever sivile under frykt, og er blitt vant til å flykte i bomberom med barna når alarmen går om rakettangrep fra Gaza.

RAKETTER: Hamas skjøt rundt 4300 raketter mot Israel i løpet av 11 dager. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

Etter forrige krig, i 2014, besluttet Israel å statsfinansierte ombygging av alle hjem inntil syv kilometer fra Gaza-grensen, slik at alle har tilgang til bomberom. Ashkelon ligger akkurat utenfor denne, så her har kun en fjerdedel en bunker å føle seg trygge i, skriver Haaretz.

Noen få kilometer unna på Gaza lever befolkningen bak en blokade fra Israel som de opplever dypt krenkende. I praksis er det svært få som er i stand til å forlate området.

JERNKUPPELEN: Israels rakettskjold er verdenskjent som et av de aller fremste. Det avskjærer ni av ti raketter, men kunne ikke stoppe raketten som traff i egen bakgård hos familien Cohen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Rakettskjoldet feilet

Cohen-familiens eiendom ligger bare noen få minutter med bil fra «The Iron Dome» – Israels høyteknologiske rakettskjold.

Det stopper ni av ti raketter fra Gaza, men kunne ikke hjelpe familien Cohen.

– Vi hørte rakettnedslag hver eneste dag. Det var nesten så vi bare ventet på at det skulle skje. Det er ingenting vi kan gjøre med det, sier familiefar Shalom Cohen.

les også Nabokrangelen hans satte fyr på Israel

I tillegg hører de den øredøvende lyden av hver eneste rakett rakettskjoldet fyrer av for å stoppe innkommende raketter fra Gaza.

Han humrer oppgitt da vi spør om å leve med frykten for raketter.

– Tuller du? Vi er vant til dette. Dette har vært et problem lenge, svarer Cohen.

BRØDRE: Abdallah til høyre sier at han ser på kollegaen Yaniv som en bror. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Alltid velkommen

– Begge sider har galninger. Vi vanlige folk har ikke problemer med hverandre, det er de på toppen som har det. Sånn har det alltid vært, sier Abdallah, og forteller at han har jobbet med mange israelere.

– De ønsker meg alltid velkommen i sine hus.

Arbeidskameraten Yaniv fortsetter:

– Jeg bryr meg ikke, krig eller ikke krig, vi forsøker begge å ha et levebrød. Det er det som er viktig.

STORE SKADER: Dette er ikke huset til familien Cohen, men et annet hus i Ashkelon som ble truffet av missiler fra Gaza. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Smerten er lik på begge sider

Når det gjelder politikk har Yaniv resignert. Han har liten tillit til noen av politikerne og mener Netanyahu er blitt svak.

– De skulle ha fortsatt. Om to år vil dette skje igjen, da vil de kanskje ha bedre raketter, med større eksplosiver, kanskje med kjemikalier, sier han videre.

Vi spør om han ser noen løsning videre.

– De har en løsning for oss. De vil at vi alle skal drives på sjøen. De underviser barna sine til å hate jøder, sier Yaniv.

Men hvordan er det for Abdallah å se lidelsene på Gaza, barn som blir drept av Israels bomber?

– Et barn her, eller et barn der. Smerten er lik på begge sider. En rakett landet på en seng her oppe. Hadde han vært i rommet, ville han blitt drept, svarer han.

SØNNEN: Nisim Cohen fikk soverommet sitt smadret av raketten fra Gaza. Foto: Thomas Nilsson / VG

Mot høyre

Nisim Cohen, som fikk soverommet smadret, har nå flyttet sitt politiske standpunkt til høyre for nåværende statsminister Benjamin Netanyahu.

– Krigsoperasjonen startet nå fordi rakettene ble skutt mot Jerusalem, men her føler vi alltid på rakettene. Ingen gjør noe som helst med det. De snakker ikke om det hvis ikke rakettene går mot de sentrale områdene, sier han.

Han mener det ikke «ville vært noe igjen» om Israel besvarte alle rakettene som skytes mot dem også utenfor de periodene hvor verdenspressen skriver at det er krig.

– Men Israel gjør ikke det, sier han.

24-åringen ser på Benjamin Netanyahu som en som kun navigerer etter det som gjør at han ikke mister posisjonen sin. Nå støtter Cohen ytre høyre-partilederen Naftali Bennett, en tidligere israelsk forsvarsminister.

– Bennett ville ikke latt dette skje, sier han.

Kan være krigsforbrytelser

Torsdag sier FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, at Israel kan ha begått krigsforbrytelser under fly- og artilleriangrepene mot Gazastripen

Bachelet etterlyser beviser for boligblokkene som ble bombet ble benyttet til militære formål.

– Dersom angrepene viser seg å ha vært vilkårlige og på uforholdsmessig vis rammet sivile og sivile objekter, så kan det være snakk om krigsforbrytelser, sa Bachelet i FNs menneskerettsråd torsdag.

– Til tross for at Israel påstår at det i mange av disse bygningene var væpnede grupper, eller at de ble benyttet til militære formål, har vi ikke sett beviser for dette, la hun ifølge NTB til.