BESLAG: Politiet i London har beslaglagt 5 millioner pund etter en større aksjon mot dopkriminalitet. Foto: Metropolitan Police

Fant fem millioner pund i kontanter

Britisk politi har beslaglagt et enormt parti med penger i forbindelse med en større aksjon mot dopkriminalitet i Fulham i London. Etter dagens kurs tilsvarer summen 59 millioner norske kroner.

Av Synne Nielsen Solbakken

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tre menn er dømt etter å ha tilstått å ha skjult, overført og flyttet på eiendeler med kriminelt opphav. Ifølge The Mirror skal politiet ha gjort beslaget etter at en av mennene slet med å bære de tunge posene, fulle av kontanter, gjennom Londons gater. Totalt ble det funnet 5 millioner pund i bager og i en leilighet i Fulham.

Stor grunn til vold i gatene

Beslaget er beskrevet av kriminalinspektør i London, Jason Prins, som det største kontant-beslaget gjort i storbyen, og trolig det største på nasjonalt nivå.

– Som en del av en langvarig aksjon mot våpenkriminalitet og en storskala narkotikaforsyning over hele London ble det beslaglagt over fem millioner pund fra en adresse i Fulham, sier Prins ifølge The Mirror.

Ifølge Prins er organisert kriminalitet, som er motivert av penger, en av de største grunnene til vold i gatene.

– Å håndtere denne volden er vår hovedprioritet. Beslaget og dommen av disse mennene vil ha stor innvirkning på andre kriminelle gruppers evne til å fortsette med deres aktiviteter, sier Prins.

LEILIGHET: I leiligheten ble det funnet penger under sengen, i skap og på gulvet. Foto: Metropolitan Police

Stoppet av Corona

Ifølge avisen Evening Standard var det corona og nedstengelse av landet som gjorde at pengene ikke ble tatt med ut av landet. Pengene skal ha blitt oppbevart i leiligheten fordi mennene ikke visste hva de skulle gjøre med dem.

DØMT: Alle de tre mennene ble fredag dømt til fengsel. Foto: Metropolitan Police

På fredag ble Ruslan Shamsutdinov, Serwan Ahmadi og Sergejs Auzin fengslet etter å ha erkjent skyld for å ha medvirket til hvitvasking av penger.

Auzin fikk tre år og fire måneder fengsel, Shamsutdinov fikk tre år og ni måneder, mens Ahmadi fikk et år og åtte måneder.

Hvem som imidlertid leiligheten hvor beslaget ble gjort er ennå ikke kjent, ifølge Jason Prins.

De beslaglagte kontantene vil nå finansiere Metropolitan Police og jobben som blir gjort på hjemmekontor for å bekjempe voldelig kriminalitet.