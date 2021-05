forrige







TATT: Bildet viser lavaen som sluker hele nabolag i en forstad til millionbyen Goma.

Over 170 barn savnet etter vulkanutbrudd i Kongo

Vulkanutbruddet i Goma i Kongo har etterlatt enorme ødeleggelser. Minst 15 er døde og flere hundre er hjemløse etter at lavaen slukte store nabolag.

Av Caisa Linea Hagfors og NTB

Publisert:

Lørdag kveld la tusenvis av barn og voksne på flukt fra den kongolesiske byen Goma, etter meldinger om at vulkanen Nyiragongo hadde våknet til live. Den samme vulkanen har krevd hundrevis av menneskeliv i Goma de siste tyve årene.

De store folkestrømmene ut av byen førte til paniske og kaotiske tilstander. Minst 15 personer døde i fluktforsøket ut av byen, opplyser kongolesiske myndigheter søndag.

BAKGRUNN: Store folkemengder på flukt etter vulkanutbrudd

Ifølge Unicef er over 170 barn er savnet. De er nå i full gang med å sette opp transittsentre for å hjelpe barn som har kommet bort fra familiene sine.

Den rødglødende lavaen fra Nyiragongo nådde ikke til selve bykjernen i Goma, men flere av byens forsteder. Minst 500 hus brant ned som følger av den glovarme lavastrømmen, skriver BBC.

Byens flyplass ble også delvis rammet av lavaen, som ligger ved bredden av innsjøen Kivu. Lavaen skal imidlertid ikke ha nådd inn på selve flyplassområdet.

Slik så det ut da vulkanutbruddet sto på for fullt natt til søndag:









Bilder fra daggry natt til søndag viser barn og unge som hadde lagt seg for å sove langs veien. Søndag meldte lokale myndigheter at situasjonen rundt selve vulkanutbruddet under kontroll, og allerede da begynte noen av de evakuerte innbyggerne å vende tilbake.

De regner med at om lag 5000 mennesker dro over grensen til nabolandet Rwanda, mens vel 2500 andre søkte tilflukt i et område nordvest for Goma som heter Sake, skriver NTB.

Det statlige kringkasteren i Rwanda opplyste søndag at flere av kongoleserne hadde begynt å reise hjem.













Forrige gang Nyiragongo hadde utbrudd, var i 2002. Den gang omkom over hundre mennesker da østlige deler av Goma ble dekket av lava og aske. Også deler av en rullebane på flyplassen ble dekket av lava.

Det dødeligst utbruddet skjedde i 1977, da over 600 mennesker mistet livet.

Goma-regionen, som ligger i provinsen Nord-Kivu og grenser til Rwanda og Uganda, har seks vulkaner som alle er over 3000 meter høye.