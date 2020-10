LAGOS: Nigerianere marsjerte i helgen mot politibrutalitet begått av de fryktede SARS-styrkene. Foto: TEMILADE ADELAJA

Kjendiser ut mot politibrutalitet: – Nå vet de at vi har en stemme

Manchester United-spissen Marcus Rashford, Star Wars-skuespilleren John Boyega og megastjernen Davido er blant profilene som støtter protestene mot politibrutalitet i Nigeria.

Tusener har marsjert i gatene for å få lagt ned den beryktede politistyrken SARS. Andre deler vitnesbyrd om utpressing, tortur, forsvinninger og drap på #EndSARS.

– Mine tanker og bønner er med alle de berørte, skriver den sosialt engasjerte Manchester United-spilleren Marcus Rashford (22) på Twitter.

Etter en uke med demonstrasjoner i Nigeria og storbyer verden over kunngjorde myndighetene i Nigeria søndag at Special Anti-Robbery Squad (SARS) blir oppløst.

– Politiets spesialenhet er blitt skyteskive for masse frustrasjon og sinne over en hverdag i Nigeria som blir vanskeligere og dyrere, sier forsker Camilla Houeland.

Forskeren ved Universitetet i Oslo har Nigeria som spesialfelt og har i doktorgraden analysert protester i Nigeria siden landets første store Twitter-revolusjon i 2012.

TWITTER: Emneknaggen #EndSARS brukes for å samle oppmerksomhet omkring politibrutalitet i Nigeria. Foto: TEMILADE ADELAJA

Også demonstrasjonene mot SARS bruker sosiale medier for å nå ut. Mange som knytter nevene, er ungdom som protesterer for første gang og har fått føle politiets kølleslag.

– Lav tillit til politiet

– Tilliten er lav til politi og militære styrker, som ofte opptrer mer undertrykkende og kontrollerende enn beskyttende overfor befolkningen, sier Houeland.

De siste protestene ble oppildnet av drapet på Jimoh Isaka, en mann som døde etter at politiet avfyrte skarpe skudd mot en #EndSARS-demonstrasjon sør i landet.

Amnesty dokumenterte i juni minst 82 tilfeller av tortur, mishandling, utpressing og tyverier begått av SARS-styrkene de siste tre årene, uten at noen er stilt til ansvar.

PROTESTER: Politiet gikk hardt til verks mot helgens demonstrasjoner i Nigeria, men vant frem med kravet om at politiets SARS-styrker skulle oppløses. Foto: TEMILADE ADELAJA

Ifølge rapporten raider politiet barer og spillebuler særlig for å trakassere og pågripe unge menn med rastafletter, tatoveringer, opprevne jeans og fancy biler.

Mishandles i torturkamre

De blir holdt i forvaring og tvunget til å betale bestikkelser for å bli løslatt. De som ikke kan betale, blir grovt mishandlet i politiets torturkamre, ifølge Amnesty.

Arrestanter i SARS forvaring har fortalt om liksom-henrettelser, nesten-kvelning med plastposer, seksuell vold, slag og spark, vanntortur og brenning med sigaretter.

– Protestene mot SARS skjer etter at den planlagte generalstreiken 28. september ble avblåst og sterk frustrasjon over arbeidsledighet og prisstigning, sier Houeland.

ENGASJERT: John Boyega under en demonstrasjon mot rasisme i London 3. juni. Skuespilleren har også engasjert seg mot politibrutalitet i Nigeria. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Dyp økonomisk krise

Også Star Wars-skuespilleren John Boyega, som sto i første rekke under demonstrasjonen i London, påpeker også at situasjonen er knyttet til mange andre tema.

– Vær så snill, gi din oppmerksomhet til dette presserende problemet, tvitrer Boyega.

Houeland beskriver et land i dyp økonomisk krise. Mange mister jobbene og blir bedt om å ta lavere lønn for samme arbeid, samtidig som prisene stiger.

Nigeria er Afrikas største oljeprodusent, men også et land der 70 prosent lever i fattigdom.

Den mektige fagbevegelsen har vært en garantist for subsidiert bensin, men oppga sin generalstreik mot prisreguleringer – til stor misnøye i befolkningen.

LONDON: Også i London var det protester mot den omstridte SARS-enheten i det nigerianske politiet, som beskyldes for trakassering, tortur og drap. Foto: Kirsty O'Connor / PA Wire

Omplasserer styrkene

Landets politidirektør Mohammed Adamu opplyste søndag at SARS-styrkene blir lagt ned, men la til at de fryktede offiserene blir omplassert til andre politienheter.

Amnestys direktør i Nigeria Osai Ojigho mener ifølge The Guardian at kunngjøringen ikke møter kravet om rettferdighet for overgrep begått av politiet.

Demokrati- og menneskerettighetsorganisasjonen CiSLAC påpeker at folket krever at de som har utvist brutalitet mot nigerianere, blir stilt strafferettslig ansvarlig.

– Å oppløse enheten uten å reagere mot dem som utførte disse handlingene, betyr at de kan gjenta ugjerningene når de blir overført til en annen enhet, sier CiSLAC-direktør Auwal Musa Rafsanjai til al-Jazzera.

Håper på politireform

Mange demonstranter håper at slutten på SARS er begynnelsen på politireform i landet.

Forsøk på å reformere SARS-styrkene ble iverksatt også i 2018, ifølge BBC, uten at mye skjedde. Anbefalinger om straffeforfølgelse fra 2019 ledet heller ikke til endringer.

Men Afrobeats-stjernen Wizkid, som tok ordet til stormende jubel under demonstrasjonen i London søndag, sier at dette bare er begynnelsen.

– Nå vet de at vi har en stemme! Og vi unge forstår makten vi har. Vi skal fortsette å snakke ut mot politibrutalitet og for et godt styresett, skrev artisten på Twitter.

Den amerikanskfødte, nigerianske sangeren David Adeleke påpeker også at kampen mot politibrutalitet i Nigeria ikke er over.

– Vi må ikke gi oss før våre krav er møtt. At Sars opphører, er en god begynnelse, men oppgaven er langt fra fullført, tvitret Davido søndag.

