Nobels fredspris til FNs matvareprogram

Årets fredspris går til FNs matvareprogram, WFP.

Presis klokken 11.00 kunngjorde Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen prisen.

– Under coronaepidemien er sult blitt et stadig større problem. Dersom ikke FNs matvareprogram får den støtten som trengs, står verden overfor omfattende sultkatastrofer, sier Reiss-Andersen i sin begrunnelse.

– Sammenhengen mellom sult og krig er en ond sirkel, fortsetter hun.

I 2019 var det presidenten i Etiopia, Abiy Ahmed, som ble tildelt fredsprisen. Den fikk han for sin for innsats for fred og mellomstatlig samarbeid, og da særlig for sitt avgjørende initiativ for å løse grensekonflikten med nabolandet Eritrea.

Fredsprisvinneren: – Jeg har sett brødre slakte sine brødre

Året før var det den kongolesiske legen Denis Mukwege og irakiske Nadia Murad, for kampen mot seksualisert vold i krig.

Thorbjørn Jagland (69) er ferdig i Nobelkomiteen etter årets prisutdeling. Han har vært med på å bestemme hvem som får Nobels fredspris siden 2009.

Jagland ledet Den Norske Nobelkomite fra 2009 til 2015. Den første prisen under hans lederskap ble gitt til USAs president Barack Obama. Jagland ble gjenvalgt som medlem i 2015, og perioden hans går ut i år.

Verdens helseorganisasjon (WHO). Het kandidat i flere år, nå på grunn av coronakrisen i år.

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg. Bookmakernes favoritt i 2019 og høyt oppe på listene i år. Thunberg har fortsatt kampen i år, tross koronakrisen og at reising har vært vanskelig.

Verdens yngste kvinnelige statsminister Jacinda Ardern fra New Zealand, for måte hun ledet landet sitt på etter Christchurch-massakren i 2019, og for lederskap under coronakrisen.

USAs president Donald Trump. Nominert av flere, blant annet for arbeidet med å normalisere forholdet mellom Serbia og Kosovo.

Den saudiarabiske aktivisten Loujain al-Hathloul. Fengslet med andre kvinner i mai 2018 etter å ha kjempet for opphevelse av forbudet mot kvinnelige bilister. Hun har fortalt om tortur, inkludert elektrosjokk, pisking og seksuelle overgrep i fengsel.

Black Lives Matter-bevegelsen, for å sette søkelyset på manglende global bevissthet rundt systemisk rasisme og rasistisk voldsbruk i politiet.

Committee to Protect Journalists (CPJ) og/eller Reportere Uten Grenser for å understreke viktigheten av en fri og uavhengig presse og for å sende et signal til det internasjonale samfunnet om hvilken kritisk betydning journalistikk og ytringsfrihet har i verden. Andre kandidater i samme kategori har tidligere vært Tyrkias største og mest respekterte opposisjonsavis, Cumhuriyet.

EU, FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), Leger Uten Grenser og andre organisasjoner for deres rolle i migrantkrisen i Middelhavsregionen eller annen innsats for flyktninger.

Verdens Matvareprogram for arbeidet organisasjonen gjør for folk på flukt fra konflikter kan også være en flyktningrelatert kandidat.

Den fengslede uiguren Ilham Tohti. Dømt til livstid i kinesisk fengsel, har kjempet for minoriteten han tilhører. Den tidligere universitetsprofessoren ble dømt i Kina for separatisme etter å ha hyllet personer som var mistenkt for å utføre terrorangrep, som helter.

Demokratiforkjemperen Nathan Law. Kjent som en av studentlederne som ledet den såkalte paraplyrevolusjonen i Hongkong i 2014, og i 2016 ble han valgt inn i byens lovgivende forsamling. Måtte nylig flykte fra Hongkong etter innføringen av sikkerhetsloven der.

Den britiske naturfilmskaperen og legenden David Attenborough

Den sudanske aktivisten Alaa Salah. Har ledet protester for demokrati i hjemlandet.

Den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj, som i august ble forgiftet med nervegiften Novitsjok i hjemlandet. Tyske myndigheter mener han ble utsatt for et drapsforsøk og at målet var å stilne ham.