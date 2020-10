Reuters: Mann halshugget utenfor Paris

En lærer er drept i det som omtales som en halshugging i en Paris-forstad, opplyser fransk politi. Offeret hadde vist Muhammed-karikaturer i timen, ifølge AFP.

AFP meldte like etter 18.30 fredag kveld at en mann var halshugget i en forstad nordvest for Paris.

Ifølge Reuters sier fransk politi at personen som er mistenkt for angrepet er skutt og drept, men nyhetsbyrået AFP melder at han er alvorlig skadet.

Avisen Le Monde skriver at politiet forsøkte å stoppe en mann med kniv i nabokommunen Eragny etter å ha funnet liket. Mannen ble skutt av politiet og alvorlig skadet.

Terroretterforskning i gang

En talsperson for fransk politi sier at offeret for hendelsen var en ungdomsskolelærer, skriver Reuters.

Fransk politi bekrefter til nyhetsbyrået AFP at drapsofferet var lærer og hadde vist karikaturer av Muhammed i timen. Ifølge Le Parisiens kilder viste læreren karikaturer i forbindelse med en forelesning om ytringsfrihet.

Ifølge AP var mannen historielærer og hadde hatt en diskusjon med elevene om temaet i klassen.

Reuters skriver at hendelsen har skjedd i Paris-forstaden Conflans-Sainte-Honorine. Fransk politi skriver på Twitter at det er en hendelse i området, og ber folk om å holde seg unna.

Frankrikes antiterror-påtalemyndighet PNAT etterforsker hendelsen, skriver Reuters. Politiet opplyser at de etterforsker hendelsen som «et drap knyttet til en terrororganisasjon», ifølge AFP/NTB/Ritzau.

Innenriksministeren reiser til Paris

Ifølge Le Parisien har hendelsen skjedd i nærheten av en skole. Politiet oppdaget en mistenkt som holdt en kjøkkenkniv, som forsøkte å stikke av, skriver de. Mannen nektet ifølge Le Parisien å legge ned våpenet, og ble deretter skutt av politiet.

Innenriksminister Gérald Darmanin, som er på reise i Marokko, vender umiddelbart tilbake til Paris etter å ha hatt samtaler med statsminister Jean Castex og president Emmanuel Macron, opplyser Darmanins kontor, skriver NTB.

Publisert: 16.10.20 kl. 18:51 Oppdatert: 16.10.20 kl. 20:23

