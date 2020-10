Klikk for å aktivere kartet

Reuters: Halshugget etter knivangrep utenfor Paris

En person er drept i det som omtales som en halshugging i en Paris-forstad, opplyser fransk politi. Den mistenkte er skutt av politiet. Terorretterforskning er satt i gang.

Oppdatert nå nettopp

AFP meldte ifølge Reuters like etter 18.30 fredag kveld at en mann skal ha blitt halshugget i forstaden Conflans-Sainte-Honorine cirka to mil nordvest for Paris.

Hendelsesforløpet er uklart: AFP meldte like etter 18.30 fredag kveld at en mann skal ha blitt halshugget i en forstad nordvest for Paris. Den mistenkte skal ha blitt skutt av politiet.

Hendelsesforløpet er uklart: Reuters meldte først at ifølge deres kilder i politiet var en mann knivstukket, ikke halshugget. I etterkant har de meldt at deres kilder i politiet sier mannen er halshugget. Mannen er omkommet, skriver Reuters noen minutter senere.

Ifølge Reuters sier fransk politi at personen som angrep er skutt og drept, men nyhetsbyrået AFP melder at han er alvorlig skadd.

Nyhetsbyrået skriver at hendelsen har skjedd i Paris-forstaden Conflans-Sainte-Honorine. Fransk politi skriver på Twitter at det er en hendelse i området, og ber folk om å holde seg unna.

Ifølge Le Parisien har hendelsen skjedd i nærheten av en høyskole, og offeret skal være en lærer. Politiet oppdaget en mistenkt som holdt en kjøkkenkniv, som forsøkte å stikke av, skriver de. Mannen nektet ifølge Le Parisien å legge ned våpenet, og ble deretter skutt av politiet.

Frankrikes antiterror-påtalemyndighet PNAT etterforsker hendelsen, skriver Reuters. En terroretterforskning er satt i gang, skriver NTB/AFP.

Publisert: 16.10.20 kl. 18:51 Oppdatert: 16.10.20 kl. 19:04