forrige







fullskjerm neste

Mann halshugget utenfor Paris

En lærer er drept i det som omtales som en halshugging i en Paris-forstad, opplyser fransk politi. Offeret hadde vist Muhammed-karikaturer i timen, ifølge AFP.

Oppdatert nå nettopp

AFP meldte like etter 18.30 fredag kveld at en mann var halshugget i en forstad nordvest for Paris.

Avisen Le Monde skriver at politiet forsøkte å stoppe en mann med kniv i nabokommunen Eragny etter å ha funnet liket, og at mannen ble skutt og drept av politiet.

Terroretterforskning i gang

Fransk politi bekrefter til nyhetsbyrået AFP at drapsofferet var lærer og hadde vist karikaturer av Muhammed i timen. Ifølge Le Parisiens kilder viste læreren karikaturer i forbindelse med en forelesning om ytringsfrihet.

Ifølge AP var mannen historielærer og hadde hatt en diskusjon med elevene om temaet i klassen.

Reuters skriver at hendelsen har skjedd i Paris-forstaden Conflans-Sainte-Honorine. Fransk politi skriver på Twitter at det er en hendelse i området, og ber folk om å holde seg unna.

Frankrikes antiterror-enhet PNAT etterforsker hendelsen, skriver Reuters. Politiet opplyser at de etterforsker hendelsen som «et drap knyttet til en terrororganisasjon», ifølge AFP/NTB/Ritzau.

Innenriksministeren reiser til Paris

Ifølge Le Parisien har hendelsen skjedd i nærheten av en skole. Politiet oppdaget en mistenkt som holdt en kjøkkenkniv, som forsøkte å stikke av, skriver de. Mannen nektet ifølge Le Parisien å legge ned våpenet, og ble deretter skutt av politiet.

Innenriksminister Gérald Darmanin, som er på reise i Marokko, vender umiddelbart tilbake til Paris etter å ha hatt samtaler med statsminister Jean Castex og president Emmanuel Macron, opplyser Darmanins kontor, skriver NTB.

President Emmanuel Macron skal være på vei til åstedet, ifølge Le Figaro.

Publisert: 16.10.20 kl. 18:51 Oppdatert: 16.10.20 kl. 20:35

Mer om Paris Drap