Historielærer Samuel Paty halshugget utenfor Paris: Skolen hadde mottatt trusler

PARIS (VG) En lærer ble Læreren er drept i det som omtales som en halshugging i en Paris-forstad. Læreren hadde vist Muhammed-karikaturer i timen, opplyser fransk politi ifølge franske medier.

Den antatte gjerningsmannen er tsjetsjener og født i Moska sier Jean-François Ricard, påtaleleder for antiterror under en pressekonferanse lørdag ettermiddag.

Ifølge påtalemyndigheten hadde skolen der historielæreren Samuel Paty arbeidet tidligere mottatt flere trusler.

Gjerningsmannen skal ha postet bilder av offeret på sosiale medier etter angrepet. Ifølge påtalemyndigheten ba han elever på skolen til å peke ut den aktuelle læreren.

På en pressekonferanse lørdag bekrefter den franske utdanningsministeren Jean-Michel Blanquer at det er læreren Samuel Paty som er funnet drept.

Slektning anholdt

Natt til lørdag ble fire personer anholdt i forbindelse med drapet.

En av de anholdte skal være mindreårig, melder AFP i 01-tiden natt til lørdag. De siterer ikke navngitte kilder i fransk rettsvesen.

De fire skal være i slekt med den mistenkte gjerningsmannen, som er skutt og drept av politiet, skriver NTB.

Lørdag morgen kom meldingen om at fem nye personer er arrestert, skriver AFP. Det er ennå ikke kommet opplysninger om deres tilknytning til drapet.

DREPT: Den franske utenriksministeren bekrefter at det er den 47 år gamle historielæreren Samuel Paty som er drept. Bildet ble lastet opp på lærerens Flickr-konto i 2008. Foto: Privat

Ifølge FranceInfo hadde den 47 år gamle læreren mottatt trusler etter å ha vist elevene karikaturene for en ukes tid siden.

Ifølge franske medier var han historie- og geografilærer, og viste karikaturer i forbindelse med en time om ytringsfrihet.

Ifølge nyhetsbyrået AP skal læreren ha fått en klage fra en forelder til en av elevene. Den mistenkte gjerningsmannen har tilsynelatende ikke en direkte tilknytning til skolen selv, ifølge en politikilde.

– En av våre medborgere er drept i dag fordi han underviste om ytringsfrihet, friheten til å tro og til å ikke tro. Han ble feigt angrepet og var offer for et islamistisk terrorangrep, sier Frankrikes president Emmanuel Macron, ifølge avisen Le Figaro.

Macron fordømmer fredag angrepet mot læreren, og sier at angrepet ikke skal splitte landet.

– Jeg vil i kveld si til alle lærerne i Frankrike at vi er sammen med dem, at hele nasjonen vil være der ved deres side i dag, i morgen, for å beskytte dem, forsvare dem, for å la dem gjøre jobben sin.

Han sier at islamistiske terrorister ikke vil vinne.

– Frankrike vil respondere raskt og med autoritet, sier han.

Mistenkte ble skutt og drept

AFP og flere franske aviser meldte like etter 18.30 fredag kveld at en mann var halshugget i Paris-forstaden Conflans-Sainte-Honorine. Angrepet skjedde rundt klokken 17 i nærheten av en skole.

Franske medier skriver at politiet forsøkte å stoppe en mann med kniv som oppførte seg truende i nærheten av hvor liket ble funnet. Mannen forsøkte ifølge Le Parisien å rømme og nektet å legge ned våpenet. Han ble deretter skutt og drept av politiet.

Gjerningspersonen skal være en 18 år gammel russisk mann med tsjetsjensk opprinnelse, skriver AFP.

Området ble sperret av, og en bombegruppe ble tilkalt fordi politiet fryktet at det kunne være eksplosiver i området hvor gjerningsmannen ble skutt.

Terroretterforskning i gang

Frankrikes antiterror-enhet PNAT etterforsker hendelsen, skriver Reuters. Politiet opplyser at de etterforsker hendelsen som «et drap knyttet til en terrororganisasjon», ifølge flere nyhetsbyråer.

Macron var på åstedet

President Emmanuel Macron var fredag kveld på åstedet, ifølge Le Figaro. Han deltok tidligere i et krisemøte om saken i innenriksdepartementet.

Nasjonalforsamlingen har fordømt det de kaller «et avskyelig angrep».

Utdanningsminister Blanquer sier i en video publisert på departementets Twitter-konto i 12-tiden lørdag at drapet er et angrep på alle lærere og oppfordrer til å stå samlet:

– Denne læreren ble drept på grunn av det han representerte: Republikken. Han ble drept på grunn av det han legemliggjorde: Kunnskap og kritisk tenkning, altså i oppbygningen av frie og opplyste borgere. Det er i kjernen av hva vi gjør på skolene. Han ble drept for å ha gitt en time om ytringsfrihet. Det er en avskyelig og feig handling. Det er et angrep på republikken, for skolen er republikkens ryggrad, sier han i videoen.

Lørdag morgen la i tillegg Erna Solberg ut en fordømmelse av angrepet på Twitter:

Charlie Hebdo: – Rystet og opprørt

Angrepet skjer samtidig som det pågår en rettssak i kjølvannet av terrorangrepet mot satiremagasinet Charlie Hebdo i Paris i 2015, der tolv personer ble drept.

Årsaken til at Charlie Hebdo ble mål for angrepet, var at satiremagasinet flere ganger hadde trykket tegninger av profeten Muhammed.

På Twitter uttrykker satiremagasinet sin dypeste medfølelse med familien, kjære og alle lærerne ved skolen. De skriver at de er «rystet og opprørt» av at en lærer har blitt myrdet av en «religiøs fanatiker».

– Intoleransen har nettopp krysset en ny terskel og ser ikke ut til å stoppe for noe for å påføre landet vårt terror. Bare gjennom politisk makt og solidaritet til alle vil vi beseire denne fascistiske ideologien, skriver de i samme Twitter-tråd.

Publisert: 16.10.20 kl. 18:51 Oppdatert: 17.10.20 kl. 15:27