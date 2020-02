DREPT: Sveriges tidligere statsminister Olof Palme. Her sammen med kona Lisbet Palme. Foto: Ivar Aaserud

Tror på Palme-løsning før sommeren

Svensk påtalemyndighet har håp om å ta ut tiltale for drapet på Olof Palme før sommeren.

Innen fem måneder må påtalemyndigheten avgjøre om de ønsker å tiltale noen for drapet, eller om etterforskningen legges ned. Påtaleansvarlig for Palme-drapet Krister Petersson opplyser at beslutningen vil komme snart.

– Mitt mål er å presentere dette den første halvdelen av 2020. Jeg er optimistisk. Vi har jobbet hardt og vi har spor vi tror sterkt på, sier Petersson til SVT.

Olof Palme ble skutt og drept 28. februar 1986, midt i Stockholm sentrum. Den daværende statsministeren hadde vært på kino med kona Lisbet, og sønnen Mårten og hans forlovede.

Bakgrunn: Drapet som rystet Sverige

Etter å ha skilt lag, dukket en mann med revolver opp bak Palme. Palme blir truffet av et dødelig skudd i ryggen, og kona blir streifet av et skudd.

Siden har ingen sett drapsmannen.

OPPSLAG: Slik så VGs førsteside ut dagen etter drapet. Foto: VG

Etterforskningen er den største og dyreste i Sverige noensinne. Etter drapet ble Christer Petterson pekt ut som drapsmannen av flere. Han ble i 1989 dømt for drapet, men senere frikjent. Mange er likevel overbevist om at han er drapsmannen.

Vet allerede hva utfallet blir

– Min oppfatning er at vi er nær en løsning. Jeg har vært positiv hele tiden siden jeg overtok etterforskningen i 2017. Jeg har lagt ned mye mer tid i dette enn jeg trodde, sier Petersson til SVT.

Dersom det ikke tas ut tiltale vil etterforskningsgruppen som er ansvarlig for saken, kalt Palmegruppen, trolig bli oppløst etter å ha jobbet med saken i 34 år.

Peterson oppgir til kanalen at han allerede i dag vet hva utfallet blir.

Det er imidlertid ikke første gang at etterforskningslederen øyner et håp: For ganske nøyaktig to år siden uttalte han til SVT at han var «overbevist om at vi vil løse det».

Den gangen sa han også at han ikke tror Christer Pettersson, som først ble dømt for drapet og deretter frikjent, var skyldig.

Aftonbladet har snakket med Palmes sønn, som var på kino med Palme før han ble skutt.

– Jeg vet ikke hva informasjonen inneholder, så jeg kan ikke vurdere hvordan den er. Men det er gledelig å se at de har kommet fremover, sier Mårten Palme til avisen.

Lisbet Palme døde i oktober 2018.

Kan være «Skandia-mannen»

Opplysninger til både Expressen og Aftonbladet mener det skal dreie seg om den mye omtalte «skandiamannen». Han sa han befant seg på stedet da Olof Palme ble drept. Etterpå ringte han selv til politiet, besøkte avisredaksjoner, stilte opp på TV-intervjuer og vitnet i retten.

«Skandiamannen» var blant de første som sto fram som vitne til drapet, men ble selv ikke mistenkt. Han døde i 2000.

I mai 2018 ble «skandiamannen» på nytt aktuell, da det svenske tidsskriftet Filter mente å ha avdekket at han sto bak drapet.

Et nøkkelvitne, som var til stede under drapet, bekrefter overfor Expressen å ha blitt avhørt det siste året. Vitnet sier til avisen at avhøret handlet om «skandiamannen».

Les mer her: Hvem var den mystiske «skandiamannen»?

Den kjente svenske krimkommentatoren Leif G.W. Persson tror at politiet har funnet en gjerningsmann – og at han er død, ifølge Expressen. Han vil imidlertid ikke gå nærmere inn på hvem han tror er drapsmannen.

Persson tror etterforskningen vil legges ned, fordi han mener drapsmannen er død. Likevel er han spent på utfallet:

– Det er jævlig spennende, må jeg si. Veldig spennende. Jeg blir voldsomt opprømt når jeg hører dette, jeg håper bare det er sant. Ellers har Petersson noen å forklare, sier han til avisen.

