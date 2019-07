VELKOMSTGLEDE: Francisco Erwin Galicia møter sin mor Sanjuana Galicia på sentralstasjonen i McAllen i Texas onsdag 24. juli etter å ha blitt urettmessig anholdt i over tre uker. Foto: Delcia Lopez/AP

Amerikansk tenåring saksøker staten etter tre ukers varetekt

Amerikanskfødte Francisco Erwin Galicia (18) fra Dallas ble stanset av grensemyndighetene på vennetur og ble urettmessig anholdt i 23 dager.

Nå nettopp

Sanjuana Galicia og hennes amerikanskfødte sønn, Francisco Erwin Galicia (18) saksøker to amerikanske myndighetsorganer etter de umenneskelige forholdene de hevder han opplevde mens han satt varetektsfengslet i en immigrasjonsleir. Det skriver The Guardian lørdag.

18-åringen ble løslatt tidligere denne uken, etter å ha sittet i varetekt hos Toll- og grensebeskyttelse (CBP) og Immigrasjons- og tollvesenet (ICE).

Galicia: Manglet tilgang til toalett, dusj og seng

Galicia sier at han gikk kraftig ned i vekt og at han verken fikk børstet tennene eller hadde tilgang til toalett, dusj eller seng de tre ukene han var varetektsfenglset. Han fikk angivelig heller ikke lov til å ringe familien sin eller en advokat.

CBP og ICE sa i en uttalelse onsdag at Galicia ga «motstridende rapporter om statsborgerskapsstatus», skriver NBC News. En grensekontrollsjef har vitnet og hevder at Galicia aldri påstod å være amerikansk statsborger mens han satt i varetekt, skriver Dallas News.

CBP og ICE uttalte også at de «er forpliktet til rettferdig behandling av migranter i varetekt».

Advokat: Utsatt for rasistisk praksis

Saken har fått stor nasjonal oppmerksomhet etter at lokalavisen The Dallas Morning News først omtalte den.

24. juni var Galicia på tur sammen med sin 17-år gamle bror, Marlon Garcia, og en vennegjeng nær en kontrollpost i Falfurrias, ifølge hans advokat. De var angivelig på vei for å besøke trenere hos Ranger College, med ambisjoner om å få et fotballstipend. Turen fikk en brå slutt da gruppen ble internert på kontrollposten.

Begge brødrene ble arrestert, og Marlon, som er født i Mexico og mangler lovlig status i USA, ble sendt til Mexico. Nå forteller Galicias advokat at han prøver å få Marlon tilbake til USA, ifølge The Guardian.

Til tross for at Francisco Erwin Galicia hadde med seg et ID-kort som viser at han bor i Texas, ble han anholdt for ulovlig opphold.

Galicias advokat mener at han ble utsatt for rasistisk praksis, fordi alle i reisefølget var av latinamerikansk opprinnelse.

Publisert: 28.07.19 kl. 02:38

