ELFENBEN: Støttennene som ble beslaglagt i Singapore kommer fra rundt 300 elefanter, anslår myndighetene. Foto: NATIONAL PARKS BOARD / EPA

Millionbeslag av ulovlig elfenben og pangolin-skjell

Skjell fra rundt 2000 pangoliner og elfenben fra over 300 elefanter er funnet i en container i Singapore. Begge artene regnes for sårbare.

Myndighetene i Singapore beslagla forrige helg ulovlig elfenben fra over 300 elefanter. Til sammen var støttennene pakket i 132 bager og veide totalt 8,8 tonn, skriver National Parks Board i en uttalelse denne uken.

I tillegg ble det også funnet hele 11,9 tonn med skjell fra det de anslår er rundt 2000 pangoliner – også kjent som skjelldyr på norsk – fordelt over 237 bager. Verdien på disse skjellene skal være på hele 35,7 millioner amerikanske dollar, eller rundt 308 millioner norske kroner.

Sammen med støttennenes verdi, som Singapore sier er 12,9 millioner amerikanske dollar, har beslaget en totalverdi på 48 millioner amerikanske dollar – hele 415 millioner norske kroner.

Pangolinen er et av pattedyrene i verden som utsettes for mest smugling, ifølge organisasjonen Traffic, som er et samarbeid mellom Verdens naturfond og Verdens naturvernunion. De skriver at rundt én million skjelldyr antas å ha blitt drept av krypskyttere det siste tiåret.

– Sterkere tiltak trengs

Det finnes åtte ulike pangolin-arter, og de er klassifisert som alt fra sårbare til kritisk utrydningstruet, ifølge Verdens naturfond (WWF).

ETTERSPURTE SKJELL: En av bagene som ble beslaglagt i Singapore. Pangolinens skjell er laget av keratin. Foto: NATIONAL PARKS BOARD / EPA

– Mengden pangolin-skjell som smugles er stor, og ingen utrydningstruede dyrearter kan holde ut dette lenge. Sterkere tiltak trengs for å avskrekke menneskehandlere fra denne knusende handelen og for å endre trendene som sørger for etterspørselen, sier Kanita Krishnasamy, programdirektør for Traffic i Sørøst-Asia.

Den ulovlige lasten var på vei fra Den demokratiske republikken Kongo til Vietnam, og ble funnet i en container.

– Dette siste beslaget viser at Singapore har forpliktet seg til det globale arbeidet for å hindre ulovlig handel med utrydningstruede dyrearter på CITES-listen. Elfenbenet og pangolin-skjellene vil bli destruert slik at de ikke kommer tilbake på markedet, sier National Park Boards i uttalelsen.

Laget av keratin

CITES er den internasjonale konvensjonen som regulerer lovlig handel med truede dyre- og plantearter.

Etterspørselen etter pangoliner øst i Asia er ifølge BBC stor, både etter kjøttet, som anses for å være en delikatesse, og for skjellene som brukes i tradisjonell medisin. Dyret er det eneste pattedyret som er totalt dekket av skjell, og disse er laget av keratin, som er det samme materialet som finnes i menneskers fingernegler.