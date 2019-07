Hør det britiske krigsskipet protestere mot Irans bording av tankskip

I et lydopptak fra sambandet som ble offentliggjort søndag insisterer en britisk marineoffiser på at skipet Stena Impero må få seile i fred gjennom Hormuzstredet.

Marthe Reienes

NTB

Nå nettopp

Opptaket, som er offentliggjort av firmaet Dryad Global, er gjort i forbindelse med arresten av det britiskregistrerte fartøyet. Til tross for den innstendige oppfordringen, klarte ikke den britiske marinen å hindre at styrker fra Revolusjonsgarden tok kontroll over skipet.

Den paramilitære iranske styrken krever i opptaket at tankskipet Stena Impero endrer kurs.

– Hvis dere adlyder, er dere trygge, sier en iransk offiser, som også sier at skipet er etterlyst av sikkerhetsmessige årsaker.

En britisk marineoffiser fra fregatten HMS Montrose forsøkte imidlertid å gripe inn. Skipet var en time unna åstedet og kunne dermed ikke gjøre annet enn å sende radiomeldinger.

– Jeg gjentar at siden du foretar en gjennomreise i et anerkjent, internasjonalt strede, må ikke passasjen hindres på noen måte, sier en britisk marineoffiser til Stena Impero. Mannskapet på fregatten henvendte seg også til et iransk fartøy i området.

Et svar til Storbritannia

– Vennligst bekreft at du ikke har til hensikt å bryte folkeretten gjennom et ulovlig forsøk på bording av MV Stena, sier offiseren.

Representanter for det iranske Vokterrådet har uttalt at arresten var et svar på Storbritannias rolle i oppbringingen av en iransk supertanker ved Gibraltar for to uker siden.

Det svenskeide britiskregistrerte tankskipet Stena Impero og en britisk supertanker ble fredag oppbrakt av iranske myndigheter i Hormuzstredet.

les også Trump: USA har skutt ned iransk drone

LYDOPPTAK: En offiser på den britiske fregatten HMS Montrose protesterte over radio mot den iranske aksjonen mot tankskipet Stena Impero. Dette arkivbildet av fregatten er tatt utenfor Kypros i 2014. Foto: UK Ministry of Defence / AP / NTB scanpix

Supertankeren ble sluppet fri og kunne seile videre etter kort tid, mens Stena Impero ble eskortert til havn i Bandar Abbas.

Skipet har 23 personer om bord med en besetning av russiske, latviske, indiske og filippinske sjøfolk. De var lørdag i indirekte kontakt med rederiet Stena Bulk, via en forsikringsrepresentant som fikk komme om bord.

Stena Bulks administrerende direktør Erik Hånell sa til nyhetsbyrået TT at det står relativt bra til med dem.

– Det var en indirekte kontakt som bekreftet at det går bra med dem, noe som er en positiv nyhet for oss. De er det viktigste vi har. Men vi ønsker selvfølgelig direkte kontakt også, sier Hånell.

les også Stena Imperos eierselskap i kontakt med besetningen

Økende spenning

Det diplomatiske forholdet mellom Iran og Storbritannia er i ferd med å bli mer spent, skriver CNN.

Lørdag sa den britiske utenriksministeren Jeremy Hunt ifølge NTB at han var dypt skuffet over at ikke Iran trapper ned situasjonen som er oppstått.

Den iranske utenriksministeren Mohammad Javad Zarif på sin side sa at tankskipet var oppbrakt på grunn av brudd på sjøens lover på ordre fra de relevante havnemyndighetene. Han framholdt at iranske myndigheter har gått fram på lovlig vis.

– Vår prioritet er fortsatt å finne en måte å nedtrappe situasjonen på, sa Hunt til CNN.

les også Iran hevder USA har skutt ned egen drone - sier de har bilder som beviser at Trump lyver

Fredag kveld uttalte statssekretær Audun Halvorsen i Utenriksdepartementet følgende til VG:

– Vi ser med stor bekymring på situasjonen rundt Hormuzstredet. Angrep på skipsfarten er uakseptable og bidrar til å eskalere en allerede spent situasjon i regionen. Fri navigasjon og sikker seiling er av stor betydning, også for Norge som er en stor skipsfartsnasjon. Norge oppfordrer fortsatt alle parter til å unngå handlinger og ytringer som bidrar til ytterligere opptrapping.

les også Rederiforbundet: – Norske skip holder så lang avstand til Iran som mulig

All skipsfart til Persiabukten går gjennom Hormuzstredet, som ligger mellom Iran og den omanske eksklaven Musandam. En stor andel av verdens oljetrafikk går gjennom stredet, som gjør plasseringen strategisk viktig. Viktigheten av stredet for verdens økonomi gjør det sårbart, men også til et sterkt forhandlingskort for Iran, ettersom passerende skip må gjennom både iransk og omansk territorialfarvann.

Publisert: 21.07.19 kl. 17:48