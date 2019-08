Fem arrestert for gjengvoldtekt av norsk kvinne

En norsk kvinne i 20-årene skal ha blitt utsatt for en gjengvoldtekt, melder spanske myndigheter.

Politiet opplyser til spanske La Sexta at de har pågrepet fem franskmenn i alderen 18–19 år for seksuelt overgrep i Benidorm i Spania.

Personene blir stilt for retten torsdag.

Møttes på sosiale medier

I en pressemelding skriver det spanske innenriksdepartementet at den fornærmede kvinnen kom i kontakt med mennene gjennom et sosialt medium. Den fornærmede norske kvinnen og en venninne ble med guttene til et feriehus.

Etterhvert skal den ene kvinnen ha forlatt huset, men den andre ble værende igjen, heter det i pressemeldingen. Deretter rapporteres det at overgrepet fant sted.

– Klokken 01.45 onsdag 7. august fikk myndighetene varsel fra legevakt om at to kvinner påsto at det var skjedd et seksuelt overgrep mot en av dem.

Aksjonerte raskt

Kort tid etter at myndighetene mottok meldingen om overgrepet, rykket tjenestepersoner til legevakten for å møte kvinnene og avhøre dem om forholdet.

Kvinnene oppga informasjon om mennenes profiler på sosiale medier og informerte om at mennene etter planen skulle reise til hjemlandet neste dag, heter det i pressemeldingen.

– På grunn av den forestående turen til Frankrike ble etterforskningen raskt innledet, står det.

En fransk sersjant i gendarmeriet på sommerutveksling har bidratt i etterforskningen.

To av franskmennene ble pågrepet 04.00, mens de resterende tre ble pågrepet en halvtime senere.

De to kvinnene er overført til et større sykehus for grundigere undersøkelser.

Politiet arbeider nå med å fastslå til hvilken grad hver av de pågrepne mennene har vært involvert.

– Utenrikstjenesten er ikke kjent med saken, sier seniorrådgiver i UD Per Bardalen Wiggen.

Dagbladet omtalte saken først.

Publisert: 07.08.19 kl. 15:05 Oppdatert: 07.08.19 kl. 17:35

