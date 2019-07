RUTEFLY: Det er et russisk fly av denne typen, Antonov An-30B, som de neste dagene vil fly over Nord-Norge for å ta bilder av norsk militær aktivitet. Foto: FRANCOIS LENOIR / Reuters

Russisk militærfly skal rekognosere over Norge

Denne uken skal et russisk militærfly fly over Nord-Norge – og registrere det de ønsker.

Det russiske forsvarets avis, Krasnaja Zvezda, skriver i mandagsutgaven at An-30B-maskinen skal gjennomføre «observasjonsflyging» over norsk territorium, og siterer Rusland Sjisjin ved «Det nasjonale senter for redusert atomfare».

Forsvarets operative hovedkvarter bekrefter at det russiske flyet vil ankomme Oslo lufthavn mandag ettermiddag.

– De kommer med et mannskap på 17 personer. Flyet og utstyret blir kontrollert og godkjent av norsk personell, før de flyr videre til Bardufoss, der de vil være stasjonert noen dager, sier pressevakt ved Forsvarets operative hovedkvarter, Sigurd Tonning-Olsen, til VG.

Russerne skal etter planen fly i to dager over områder i Nord-Norge, for å ta bilder. An-30B-maskinene har gjerne glassnese, noe som gjør det enklere å fotografere.

Norske om bord

Observasjonsflygingen er i tråd med den såkalte «Open skies»-traktaten, som tillater medlemslandene å samle informasjon om militær aktivitet hos hverandre, for å fremme åpenhet og styrke sikkerheten. Traktaten, som først ble underskrevet i 1992, har vært aktiv siden 2002, og flygingene gjennomføres årlig.

Det russiske mannskapet vil levere en nøyaktig plan over områder og hvor høyt de ønsker å fly, ved ankomst mandag. Det norske Forsvaret vil så følge opp at dette bli gjennomført ordentlig, og inspektører fra Rustningskontrollgruppen i Forsvaret vil være om bord i maskinen.

– Vi har krav til å ha fire personer om bord for å monitorere aktiviteten og sikre at de forholder seg til reglene i norsk luftrom, sier Tonning-Olsen.

Ingen dramatikk

Det er 34 medlemsland i «Open skies»-traktaten, og Norge har allerede vært på to turer over russisk territorium i år: Først med Tyrkia, så en delt observasjon med et amerikansk fly.

– Disse flygingene gjennomføres årlig, og det er ikke noe dramatikk i det. Avtalen ble fremforhandlet mellom Nato og Warszawapakten i 1992, og skal gjøre det mulig å inspisere hverandres baser, sier Tonning-Olsen til VG.

Samtidig med at den nye russiske maskinen skal fly over Norge, skal USA og Italia gjennomføre en felles observasjonsflyging over russisk territorium med flyet OS-135B, heter det også i artikkelen i Krasnaja Zvezda.

Publisert: 29.07.19 kl. 09:56

