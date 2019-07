I ARREST: Oljetankeren Stena Impero fra det svenske rederiet Stena Bulk som er oppbrakt av Irans Revolusjonsgarde og ført til iransk havn. Foto: Stena Bulk / NTB scanpix

Storbritannia: Dypt skuffet over Iran

Storbritannias utenriksminister Jeremy Hunt uttrykker sterk skuffelse over Iran etter en samtale med den iranske utenriksministeren Mohammad Javad Zarif lørdag.

NTB-DPA

Hunt sa han var dypt skuffet over at ikke Iran trapper ned situasjonen som er oppstått etter at et britiskregistrert tankskip er tatt i arrest i Hormuzstredet.

Zarif på sin side sa at tankskipet var oppbrakt på grunn av brudd på sjøens lover på ordre fra de relevante havnemyndighetene. Han framholdt at iranske myndigheter har gått fram på lovlig vis.

Det svenskeide britiskregistrerte tankskipet Stena Impero og en britisk supertanker ble fredag oppbrakt av iranske myndigheter i Hormuzstredet.

Supertankeren ble sluppet fri og kunne seile videre etter kort tid, mens Stena Impero ble eskortert til havn i Bandar Abbas.

Brev til FN

I et brev til FNs sikkerhetsråd sier Storbritannia at Iran brøt mot gjeldende regler da fartøyet ble oppbrakt, og dessuten at Iran forverrer en allerede spent situasjon.

– Den rådende spenningen er ekstremt urovekkende, og vår høyeste prioritet er å trappe den ned. Vi søker ingen konfrontasjon med Iran. Men det er uakseptabelt og i høy grad eskalerende å true skipsfart som utfører sine legitime oppdrag i internasjonalt anerkjente passasjer, heter det i brevet.

Gjengjeldelse

Tidligere lørdag sa en talsmann for Irans vokterråd, Abbas Ali Kadkhodaei at arresten av Stena Impero var et svar på at et iransk skip er holdt tilbake i Gibraltar.

Denne forklaringen rimer ikke med Irans tidligere forklaring om at Stena Impero hadde kollidert med en iransk fiskebåt og ignorert mannskapets nødanrop.

Video som er vist av det iranske nyhetsbyrået Fars viser hvordan Stena Impero ble omringet av raske iranske militærbåter og bordet av soldater som ble firt ned fra et helikopter over skipets dekk.

I god behold

Skipet har 23 personer om bord med en besetning av russiske, latviske, indiske og filippinske sjøfolk. De var lørdag i indirekte kontakt med rederiet Stena Bulk, via en forsikringsrepresentant som fikk komme om bord.

Stena Bulks administrerende direktør Erik Hånell sier til nyhetsbyrået TT at det står relativt bra til med dem.

– Det var en indirekte kontakt som bekreftet at det går bra med dem, noe som er en positiv nyhet for oss. De er det viktigste vi har. Men vi ønsker selvfølgelig direkte kontakt også, sier Hånell.

Sjørøveri

Iranske myndigheter har reagert sterkt på arresten av det iranske skipet i Gibraltar, som de omtaler som sjørøveri.

Grace 1 ble stanset av den britiske marinen 4. juli, mistenkt for frakt av olje til Syria i strid med EUs sanksjoner mot landet. Skipet har fortsatt seilingsforbud og ligger i arrest i Gibraltar.

Publisert: 21.07.19 kl. 05:18