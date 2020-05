RAMMES HARDT: Michigan rammes hardt av både coronaviruset og flom. Foto: Jake May / MLive.com/The Flint Journal

Dobbel katastrofe i Michigan: Først kom corona, så kom storflommen

Guvernøren har erklært unntakstilstand og over 10.000 mennesker er evakuert etter demningsbrudd i Michigan. Fra før er staten preget av mye coronasmitte og hissige protester.

Nå nettopp

Det hadde regnet kraftig i flere dager da demningene Edenville og Sanford i Midland fylke i Michigan til slutt ga etter for presset fra de store vannmengdene onsdag.

Tittabawassee-elven som renner gjennom Midland har flommet over og etterlatt mange hjemløse. Over 10.000 mennesker har hittil måtte evakuere i storflommen, og guvernør Gretchen Whitmer har erklært unntakstilstand.

Langs elvebredden ligger hus som er blitt knust til pinneved, i gatene flyter forlatte biler, og asfalterte bilveier er blitt istykkerrevne av de voldsomme vannmengdene. Innbyggerne bærer hverandre på ryggen og padler kajakk langs hovedveien.

Se bildene fra det flomrammede Michigan her:

















STORE SKADER: Flommen rammet mange hjem, og førte til store skader.

Nå truer flomvannet store lukkede damanlegg med spillvann fra hovedfabrikken til kjemikaliegiganten Dow Chemicals, ifølge NTB. Ifølge selskapet skal det ikke være spor av kjemikalier i spillvannet og at det dermed ikke utgjør noen økt risiko for hverken miljø eller mennesker, men amerikanske miljømyndigheter mener på sin side at anlegget er forurenset av dioksiner (klorholdige giftstoffer).

GUVERNØR: Demokraten Gretchen Whitmer har fått en dobbel krise i fanget. Foto: REBECCA COOK / X00064

Michigan var en av statene som ble tidligst rammet av coronapandemien. 5129 har mistet livet av coronaviruset og 53510 er påvist smittet i staten med omtrent 10 millioner innbyggere.

Guvernør Whitmer stengte ned staten i Midtvesten den 23. mars, og har siden valgt å utvide den. Demokraten Gretchen er for øvrig ett av navnene som nevnes som presidentkandidat Joe Bidens potensielle visepresident.

Coronakrisen har ført til en splittet befolkning i Michigan. De siste ukene er det blitt gjennomført flere protester mot nedstengningen. Demonstrasjonene har økt i antall, og onsdag protesterte hundrevis av mennesker med blant annet å klippe hår midt i sentrum.

PROTESTER: Hundrevis av mennesker protesterte denne uken mot nedstengningen av Michigan. Foto: SETH HERALD / X07156

Publisert: 22.05.20 kl. 18:28

Mer om Coronaviruset USA Flom

Fra andre aviser