PRESIDENT: Donald Trump. Foto: Saul MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump: – Det blir ikke noe anarki

USAs president Donald Trump var klar i sin tale lørdag kveld: Kriminelle og dem som vandaliserer skal ikke ødelegge og forsøple samfunnet.

Da Trump ankom Kennedy Space Center for å snakke om den historiske SpaceX-oppskytingen lørdag kveld, innledet han med å snakke om demonstrasjonene og opptøyene i kjølvannet av George Floyds dødsfall.

– Dødsfallet til George Floyd i gatene i Minneapolis var en tragedie som aldri skulle skjedd, sier Trump.

– I går snakket jeg med familien hans, og uttrykket sorgen fra hele nasjonen. Jeg står foran dere som en venn og alliert til alle amerikanere som jakter rettferdighet og fred, fortsetter han.

De siste dagene har demonstrasjonene utviklet seg til voldsomme opptøyer flere steder i landet. Det har ikke Trump tenk til å finne seg i.

– Og jeg står foran dere som i sterk opposisjon til alle som utnytter denne tragedien til å plyndre, rane og angripe. Helbrede – ikke hate. Rettferdighet – ikke kaos, det er vårt oppdraget akkurat nå, sier han.

Videre påpekte han at det fortsatt pågår en etterforskning på føderalt og statlig nivå for å finne ut hvilke eventuelle siktelser som skal tas ut i saken. De fire politimennene som var involvert i pågripelsen, som var involvert i Floyds død, har alle fått sparken. I tillegg er en av dem siktet for uaktsomt drap.

– Jeg forstår smerten folk kjenner på, men det vi ser i gatene i våre byer nå har ikke noe med rettferdighet og fred. Minnet til Floyd blir nå vanæret av plyndrere, anarkister og opprørere.

Trump hevder, som justisminister William Barr, at volden og vandalismen blir ledet av Antifa og andre venstreradikale grupper. Viseguvernør i Minnesota Peggy Flanagan mener også krefter på høyresiden er involvert i opptøyene.

– De virkelige ofrene i denne forferdelige situasjonen er dem som bor i det som en gang var fredfulle samfunn. Vi kan ikke la små grupper av kriminelle og dem som vandaliserer ødelegge byene våre og forsøple samfunnet vårt, sier han.

– Det blir ikke noe anarki. Vi vil ikke la det skje, det går ut over dem som har minst. Vi skal beskytte dem som har minst. Alle har rett til å være trygg i sitt eget hjem, trygg på arbeidsplassen sin og trygg i gatene.

Publisert: 31.05.20 kl. 01:11

