DAGESTAN: Aminat Medzhidova jobbet som røntgentekniker på et sykehus i Dagestan. Hun ble smittet av corona-viruset og døde, melder Reuters Foto: Familien til Aminat Medzhidova / X80001

Aminat (44) ble smittet og døde: – Har ikke beskyttelsesutstyr - og tør ikke snakke om det

Tusenvis av russiske helsearbeidere har blitt smittet corona-viruset, og ifølge en nettside er godt over 300 døde. Nå slår helseeksperter alarm - men mange leger er redde for å snakke om det.

Nå nettopp

Bildet viser røntgenteknikeren og firebarnsmoren Aminat Medzjidova, som ble smittet av viruset og døde i begynnelsen av mai, 44 år gammel, skriver Reuters. Broren Nurmagomed Medzjidov sier til nyhetsbyrået at hun prøvde å beskytte seg med en hjemmelaget regnfrakklignende drakt.

I et brev skriver leger og helseeksperter at det er akutt mangel på beskyttelsesutstyr for dem som jobber på russiske sykehus, melder rbc.ru.

De ber regjeringen løse dette før den andre bølgen med corona-viruset kommer.

les også Disse landene hevder coronaviruset ikke har kommet til dem

Russland har passert 400.000 smittede, og er dermed nummer tre på listen over flest bekreftet smittede, etter USA og Brasil.

I det samme brevet kommer det fram en undersøkelse som viser at nesten halvparten - 43 prosent - av legene er redde for å snakke åpent om mangelen på beskyttelsesutstyr.

– Det er farlig og risikabelt, heter det.

– Situasjonen forverres også av forbudet mot spredning av falsk informasjon, brukt til å begrense uttalelser om covid-19 - noe som bare styrker atmosfæren av frykt og tvinger overføring av informasjon til å være anonymt og gjennom tredjeparter, noe som fører til forvrengning av informasjon, heter det videre.

les også Nå innrømmer Putin at han sliter i Kaukasus

I et brev som leger og helseeksperter skriver til visestatsminister - og helseansvarlig - Tatjana Golikova og helseminister Mikhail Murasjko beskriver de mangelen på utstyr i tall:

* Bare 11 prosent av behovet er dekket for beskyttelsesdrakter.

* For hansker er tallet 17 prosent.

* For respiratorer er 27 prosent av behovet dekket.

En nettside som spesialisert seg på å registrere dødsfall blant russiske helsearbeidere under coronaen, har 331 navn på sin liste. Nevnte Aminat Medzjidova er ikke blant disse. De aller fleste døde er i 50- eller 60-årene. Ifølge New York Times er tusener smittet.

les også Foreslår å teste ut corona-vaksine på fanger. Mot halv straff.

Ifølge brevet fra legene er det også en rekke spesialutstyr som leger trenger for å beskytte seg, som sykehusene ikke kan kjøpe inn, fordi det ikke er registrert hos Roczdravnadzor, som er kontrollorganet for helsetjenestene i Russland. Legene kritiserer også innkjøpsordningen.

En talskvinne for helseministeriet i området Basjkortostan sa for noen uker siden til New York Times at helsearbeiderne jobbet under «krigslignende forhold» i en tidligere fase av corona-krisen.

les også Khabib Nurmagomedov: Mannen som stoppet McGregor.

Den store corona-nyheten i Russland mandag er ellers at helsemyndighetene har godkjent en influensamedisin som medisin til å behandle covid-19 - og medikamentet Avifavir skal i løpet av kort tid utleveres til sykehus, melder Interfax. Preparatet er utviklet i Japan, og har i forsøk vist seg «svært effektivt» i russiske forsøk.

4693 russere er så langt offisielt døde som følge av corona-viruset, men måten som Russland registrerer dødsårsaken, er omdiskutert. Mens Russland har drøyt 400.000 bekreftet smittede, står Storbritannia med 276.156 smittede - men mer enn åtte ganger så mange døde som følge av covid-19 - ifølge VGs oversikt.

Publisert: 01.06.20 kl. 13:49

Fra andre aviser