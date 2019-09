PÅGREPET ETTER 28 ÅR: 52 år gamle Theodore Dill Donahue ble denne uken pågrepet og siktet for å ha drept sin daværende kjæreste i 1991. Foto: Tim Tai / The Philadelphia Inquirer

Pågrepet for 28 år gammelt drap: – Sokkene er et nøkkelbevis

52 år gamle Theodore Dill Donahue ble denne uken pågrepet og siktet for å ha drept kjæresten sin i 1991.

27 år gamle Denise Sharon Kulb hadde vært savnet i over tre uker da hun 12. november 1991 ble funnet drept i et skogholt i Philadelphia i den amerikanske delstaten Pennsylvania.

Hun var bare iført en genser, og over henne lå to bukser, en T-skjorte, en jakke – og en gul sokk.

Da etterforskerne noen dager senere gikk gjennom boligen til den drepte 27-åringens kjæreste, 24 år gamle Theodore Dill Donahue, fant de en gul sokk de mente matchet den som ble funnet på åstedet.

De har imidlertid ikke klart å slå fast at sokkene var et par – før nå. Det skriver statsadvokaten i Philadelphia i en pressemelding denne uken. De har brukt ny teknologi for billedforbedring for å knytte de to sokkene sammen.

ETTERFORSKER SAKEN: Anthony Voci leder drapsetterforskningen hos statsadvokaten, og annonserte pågripelsen av Donahue denne uken. Foto: Tim Tai / The Philadelphia Inquirer

– Han er uskyldig

Donahue, som nå er blitt 52 år gammel, ble denne uken pågrepet og siktet for drapet – 28 år etter at det ble begått.

Like før drapet, skal Denise ha flyttet ut fra kjæresten. Han hadde derfor levert tilbake flere av klærne hennes til moren hennes. Den gule sokken beholdt han imidlertid, noe som kan vise seg å bli skjebnesvangert.

– Sokkene er et nøkkelbevis, skriver statsadvokaten i Philadelphia i sin pressemelding.

I et rettsmøte onsdag erklærte Donahue seg ikke skyldig i saken.

– Han er uskyldig, og vi ser frem til å bevise hans uskyld i retten, sier hans forsvarer R. Emmett Madden.

Endret forklaring

Donahue har vært i politiets søkelys helt siden drapet, og han har blitt intervjuet flere ganger opp gjennom årene. Da han først ble intervjuet etter at politiet fant sokken i 1991, nektet han for å ha noe med drapet å gjøre. Han hevdet at han og Denise ble ranet etter å ha tatt dop sammen, og at han ikke hadde sett henne siden hun løp for å hente hjelp.

Han innrømmet imidlertid at han brukte seriemorderen Ted Bundys navn som brukernavn på diverse nettsider, og han skal overfor bekjente ha sagt at «Denise ikke kom tilbake».

Forklaringen sto i sterk motsetning til det familien til drapsofferet hadde forklart til politiet. De husket å ha sett paret krangle utenfor baren der Denise jobbet, dagen etter at Donahue hevdet han sist så henne i live.

I en pressemelding sier statsadvokaten at politiet gjenåpnet etterforskningen av saken i 2015. Da ga Donahue en helt annen forklaring: Nå hadde han sist sett Denise i live utenfor baren der hun jobbet – akkurat slik familien hennes hevdet. Han innrømmet også å ha løyet i 1991.

Anthony Voci, som har ledet etterforskningen, sier til Washington Post at årene som har gått har gjort det mulig for dem å ferske Donahue i å endre sin forklaring, og at de håper saken nå vil bli oppklart.

– Noen ganger blir saker bedre med tiden, akkurat som vin, sier han til avisen.

