STORT HULL: Bilen feide inn i veggen og står halvveis inne i hallen. Foto: Privat

Bil kjørte inn i idrettshall

En håndballkamp i Sverige fikk en brå slutt da en bil braste gjennom veggen.

Rundt 18.30-tiden lørdag ble en kamp det svenske ungdomsmesterskapet for 14-åringer avbrutt da en bil plutselig befant halvveis inne i hallen, skriver Aftonbladet.

Hendelsen fant sted i Vikingahallen i Märsta, som ligger utenfor Stockholm i Sverige.

I en film fra ulykken kan man se at kameraet plutselig begynner å riste, og at en del av veggen faller i gulvet. Like etter løper alle spillerne av banen, mens noen løper til bilen som står halvveis inne med fronten.

FYLLEKJØRING: Personen som kjørte bilen er mistenkt for å ha drukket alkohol før kjøringen. Foto: Privat

Føreren av bilen skal ha fått mindre skader og har blitt tatt til sykehuset med ambulanse.

– Det er ingen andre opplysninger om personskader, sier pressetalsperson i det svenske politiet, Åsa Wallentin, til avisen.

Mannen ble senere innbrakt av politiet, mistenkt for grov fyllekjøring, og for å ha vist grov uaktsomhet i trafikken.

Publisert: 30.11.19 kl. 22:17

