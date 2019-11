PRESIDENT: Det er trå år siden Donald J. Trump ble valgt til USAs 45. president. Foto: Patrick Semansky / AP

Eksperter: Dette skal til for at republikanerne vender Trump ryggen

USA-eksperter sier det ikke lenger er noen tvil om fakta i riksrettprosessen mot Donald Trump. Spørsmålet nå er hvor langt republikanerne er villige til å gå for å støtte presidenten.

– Etter Gordon Sondlands vitnemål i dag kan man vel slå fast det de fleste hadde gjort allerede før høringen; fakta i denne saken hersker det ikke noen tvil om. Spørsmålet er om det er alvorlig nok sett med republikanske senatorers øyne til å felle presidenten, sier USA-ekspert og forsker ved Institutt for forsvarsstudier, Svein Melby, til VG.

Med fakta mener Melby at det fremstår klart at Donald Trump blant annet forsøkte å få Ukrainas president til å si offentlig at han ville etterforske Joe Biden, som forsøker å bli Demokratenes presidentkandidat i 2020, for korrupsjon.

Som motytelse skulle Ukrainas nye president, Volodimir Zelensky få et møte med Trump i Det hvite hus. Dette forklarte Sondland at han fikk direkte beskjed om fra Trumps personlige advokat Rudy Giuliani.

Flere har også sagt at Trump lovet å ikke lenger holde tilbake økonomisk militærhjelp på nesten 400 millioner dollar til Ukraina dersom de sa de skulle starte etterforskning. Sondland sier at også han etter hvert oppfattet det slik.

Førsteamanuensis ved Bjørknes Høyskole Hilde Restad er enig i at fakta er relativt ubestridt. Hun mener at prosessen nå handler mest om å se hvor langt republikanerne er villige til å gå i sitt forsvar av presidenten.

– Hittil har de stått last og brast med Trump. Selv om det er på det rene at han har misbrukt presidentembetet til egen personlig gevinst.

Eksplosivt vitnemål

Sondland sa i sitt eksplosive vitnemål onsdag at han ble bedt av Giuliani å fortelle ukrainerne om Trumps ønske. Han var også sikker på at ordren stammet fra Trump selv.

Sondland fortalte at «alle» visste om disse tingene. Han listet opp både utenriksminister Mike Pompeo, visepresident Mike Pence og Trumps stabssjef Mick Mulvaney.

– Dette var det nye som kom frem i dag. At dette ikke bare var en «privat» kanal ledet av Giuliani, men at det skjedde i full forståelse med alle. Det overrsket meg at store deler av utenrikstjenesten har vært med på dette uten å protestere, sier Melby.

VITNET: Gordon Sondland vitnet i Kongressen under riksretthøringene onsdag. Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP

Demokraten Adam Schiff, som leder høringene, kalte Sondlands vitnemål for det viktigste så langt. Sondland er ingen hvem som helst. Han har vært en nær støttespiller av Donald Trump og ble belønnet med posten som EU-ambassadør etter å ha hjulpet Trump innsettelseskomite økonomisk.

Går mot riksrettsak

Om Sondlands vitnemål er nok, er likevel langt fra sikkert. Både Restad og Melby forventer at det demokratiske flertallet i Representantenes hus vil sørge for at det blir en formell riksrettssak.

Den skal i så fall avgjøres i Senatet. Der må et flertall på ⅔ stemme for at Trump er skyldig for at han skal dømmes, men republikanerne har flertall i Senatet.

Begge de to USA-ekspertene tror de fleste republikanske senatorene vil støtte presidenten så lenge han har støtte blant republikanske velgere. Det har han fortsatt. Først dersom de republikanske senatorene frykter at de kan tape flertallet i Senatet, vil de snu seg mot Trump, sier de to.

Melby tror det tidligst vil skje i det en riksrettstiltale med tydelige tiltalepunkter blir tatt ut.

– Dersom det da argumenteres godt fra Demokratene KAN det endre dynamikken, som kan påvirke opinionen, som igjen kan påvirke politikerne. De langdryge høringene nå er litt for spesielt interesserte, sier seniorforskeren.

Trump har vært nyttig

Akkurat nå mener både han og Restad at det virker som de republikanske politikerne er villige til å strekke seg langt for å forsvare presidenten. Selv etter det som har kommet frem i høringene.

Fakta om amerikansk riksrett * Den amerikanske riksretten er en domstolsaktig prosess som har i oppgave å behandle anklager mot høytstående tjenestemenn, statsråder, dommere og presidenter. * USAs grunnlov slår fast at en president kan stilles for riksrett for forræderi, bestikkelser eller kriminalitet eller forseelser knyttet til misbruk av politisk makt. * Med et enkelt flertall kan Representantenes hus bringe tiltale mot en president. For øyeblikket har Demokratene flertall i Huset. * Så skal det to tredelers flertall til i Senatet for å dømme presidenten. Sikres flertallet, blir presidenten avsatt. For øyeblikket er det Republikanerne som har flertall i Senatet. Kilde: NTB

– Jeg tror en grunn til at de strekker seg så langt, er deres egen komfort. De vet at Trump-sympatisører utgjør en så stor del av partiet at dersom de kritiserer han risikerer de å møte motstand i eget parti. De er nok også nervøse for at Trump skal gå offentlig ut mot dem, sier Melby.

Han trekker også frem at Trump har vært nyttig for agendaen til Republikanerne. Presidenten har fått satt inn en rekke konservative dommere og han har fått senket skattene. I tillegg nevner han at splittelsen i politikken nå er så dyp at partilojaliteten når helt nye høyder: Man støtter sine egne nesten uansett.

– Men står det om det politiske flertallet kan man jo fort begynne å bli prinsipiell også, sier Melby lakonisk.

20 må snu

Hilde Restad, som på Youtube har lagt ut en video der hun forklarer hele riksrettprosessen, har ikke stor tro på at veldig mange republikanske velgere vil vende Trump ryggen.

Hun forklarer det med at det republikanske partiet, godt hjulpet av medier som Fox News og Breitbart, har tatt et langt steg mot høyre, der hun sier man nesten ikke forholder seg til fakta lengre.

– Dermed er det veldig lite som tilsier at han skal bli dømt. For at det skal skje må 20 republikanere snu. Det kan godt hende at en, eller to, eller fem gjør det i stater der meningsmålingene går mot Trump. Men at 20 skal gøre det virker usannsynlig.

– Så det du sier er at republikanske politikere ikke bryr seg om hva som kommer frem i riksretthøringene, men bare bryr seg om om velgerne vil stemme på dem eller ei?

– Det virker dessverre som det er det som er situasjonen i det republikanske partiet.

Onsdag kveld ble Sondland angrepet fra flere hold. Både presidenten selv, visepresident Pence og Rudy Giuliani hevdet at hans forklaring ikke stemmer. Trump har hele tiden kalt riksrettprosessen for en heksejakt og nektet for at han har gjort noe galt.

