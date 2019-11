FORTSATT STATSMINISTER: Benjamin Netanyahu får trolig en tredje sjanse til å beholde statsministerjobben. Foto: GALI TIBBON / AFP

Går mot et tredje valg i Israel

Israel er mer splittet enn noensinne. Selv etter to valgrunder klarer ingen å danne regjering. Nå må det skje noe dramatisk for at det ikke skal bli nødvendig med en tredje valgrunde.

«Bare de modige klarte å holde tilbake trangen til å spy når de så Israels toppolitikere lansere sin valgkamp for 2020». Slik begynner kommentatoren Yossi Verter sin oppsummering i den liberale israelske avisen Haaretz.

Han er trolig ikke alene om å føle seg politisk utmattet: To ganger dette året har israelerne gått til urnene, uten at noen har klart å danne regjering. Torsdag kveld kastet opposisjonsleder i Israel Benny Gantz kortene – han har ikke klart å danne en koalisjon.

Harde anklager

Nå må det israelske parlamentet, Knesset, på ny ta stilling til regjeringsalternativene, skriver Haaretz. Men sjansen øker samtidig for at landet kan stå overfor sitt tredje valg på under et år.

Yossi Verter sin analyse er at noe dramatisk må skje for at en av sidene skal klare å danne flertall: Enten ved at nåværende statsminister Benjamin Netanyahu tiltales for korrupsjonsanklagene som henger over ham; eller ved at det bryter ut en regional storkrig som Netanyahu kan bruke til sin fordel.

HVEM VINNER: Til venstre utfordrer Benny Gantz, i midten Avigdor Lieberman som sitter på vippen, og til høyre sittende statsminister Benjamin Netanyahu. Foto: AMIR COHEN / X02077

Fikk sjansen

Etter at Netanyahu i forrige måned ikke klarte å danne en ny, styringsdyktig koalisjon, var det Gantz' tur til å ta over stafettpinnen. Men i likhet med Netanyahu har ikke opposisjonslederen klart å få flertallsstøtte fra nasjonalforsamlingens Knessets 120 seter, skriver NTB.

De siste ukene har Israel trappet opp sin harde respons både mot militante grupper i Gaza og mot Irans tilstedeværelse i nabolandet Syria. Faren for en regional konflikt er absolutt til stede, og det antas at det er sittende statsminister Netanyahu som vil kunne tjene på det rent politisk, selv om Gantz har bakgrunn som generalløytnant.

Valget i september viste at hverken statsminister Benjamin Netanyahus Likud eller Gantz' parti Blått og hvitt fikk flertall, men snarere måtte gå i kompaniskap med det israelske vippepartiet til Avigdor Lieberman, som nekter å binde seg til noen av regjeringskoalisjonene.

Etter flere uker med forhandlinger med begge de to store sier Lieberman at han hverken kan gå for den ene eller andre løsningen. Tidsfristen for å klare å danne regjering utløper onsdag. Det vil i så fall holdes i mars 2020.

