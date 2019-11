«FALSKT»: Donald Trump hevder et sentralt vitne i riksrettshøringen, David Holmes, har fabrikkert en telefonsamtale mellom presidenten og USAs ambassadør til EU, Gordon Sondland. Foto: Patrick Semansky / AP

Trump i intervju: Anklager vitne for å lyve – og hyller Kinas president

USAs president Donald Trump går til frontalangrep på flere personer knyttet til riksretthøringen.

Nå nettopp

Det skjedde ifølge New York Times i et 53 minutters telefonintervju på programmet «Fox & Friends» på kanalen Fox News.

Samtidig skriver CNN at presidenten kom med 18 faktafeil under intervjuet.

I Fox-programmet, hvor han ofte stiller til lengre intervjuer, slakter presidenten David Holmes, som er en politisk rådgiver til den amerikanske ambassadøren i Ukraina. Trump hevder Holmes har fabrikkert en telefonsamtale mellom ham og EU-ambassadøren Gordon Sondland i sin forklaring under ed i kongressens riksrettshøring.

– Garanterer at det aldri skjedde

Holmes sa under riksretthøringen at han overhørte en samtale mellom Sondland og Trump om forespørselen om ukrainernes etterforskning av blant annet Joe Biden og hans sønn.

HØRTE SAMTALE: David Holmes sa i riksrettshøringen at han overhørte en samtale mellom Trump og Sondland. Dette nekter Trump for. Foto: LOREN ELLIOTT / X03952

– Jeg hørte så presidenten spørre; «kommer han til å gjennomføre etterforskningen?». Ambassadør Sondland svarte at «han kommer til å gjøre det», og la til at «Zelensky vil gjøre alt du ber ham om», sa Holmes under høringen.

les også Det hvite hus: Donald Trump ønsker seg riksrettssak i Senatet

– Jeg garanterer at det aldri skjedde, sa Trump til programlederne, før han la til at han knapt kjenner til Sondland.

Dette til tross for at Sondland ga én million dollar til Trumps innsettelseskomité.

– Jeg har hatt noen samtaler med ham. Jeg ser han henger rundt når jeg er i Europa, sa Donald Trump senere.

Demokratene har stilt spørsmål ved at Sondland, som var uten diplomatisk erfaring og ikke var ambassadør i Ukraina, ledet USAs politikk rettet mot Ukraina. Dette trakk også Trump fram.

DÅRLIG HUKOMMELSE: Under riksrettshøringen reagerte spesielt Republikanerne på at Gordon Sondland slet med hukommelsen. Nå hevder Trump at han så vidt har husker Sondland. Foto: Andrew Harnik / AP

les også Nytt vitne fordømmer «falsk fortelling» om ukrainsk innblanding i 2016-valget

– Men han var egentlig EUs ambassadør, og plutselig jobber han med dette. Spør om det, sa han.

Samtidig hevder Sondland at Trump ga han rollen i Ukraina.

Har ikke signert Hongkong-lovforslag

Presidenten sa også at han vil ha navnet på det anonyme vitnet – nå kjent som «The Whistleblower» – som først klagde inn samtalen til hans. Han mener dessuten at innholdet i telefonsamtalen er «falskt».

Trump hevder i intervjuet at det var gode grunner til å ikke gi militærstøtten til Ukraina.

– Hvorfor skulle vi gi penger til et land som er kjent for å være korrupt? spurte Trump retorisk.

les også Kina ber USA slutte å blande seg i Hongkong-politikk

I løpet av det nesten en time lange intervjuet kom det også fram at Trump ikke vil si om han vil signere kongressens lovforslag til støtte for demonstrantene i Hongkong.

Presidenten hevdet derimot at kinesiske myndigheter ville utslettet Hongkong og drept tusener – hvis det ikke var for ham.

Står med Xi Jinping

Situasjonen i den uavhengige delen av Kina har vært kaotisk i flere måneder. Demonstrasjonene startet da myndighetene ville åpne for å sende straffeforfulgte til fastlands-Kina.

Etter hvert har demonstrasjonene utviklet seg til å handle om frigjøring fra Kina, politiets voldsbruk mot demonstrantene og håp om demokrati.

VENNER: Ifølge Trump er han og Kinas president Xi Jinping venner. Foto: Susan Walsh / TT NYHETSBYRÅN

les også Senatet i USA vedtok støtte til demonstrantene i Hongkong

– Vi må stå med Hongkong, men jeg står også med president Xi, sa Trump. Xi Jinping er leder for det kommunistiske partiet som er enerådige i Kina. Han har blant annet blitt kritisert for å ha åpnet for å kunne bli sittende som president på livstid.

– Han er en venn av meg. Han er en fantastisk fyr, sa amerikanernes president videre.

– Jeg står ved alle tingene vi vil gjøre. Men vi er også i prosessen med å gjøre den største handelsavtalen i historien, fortsatte Trump.

Lovforslaget fra Senatet ble vedtatt med overveldende flertall mot kun én stemme, natt til torsdag. Det kalles «Hongkong Human Rights and Democracy Act».

Det legger opp til at det amerikanske utenriksdepartementet årlig skal vurdere om Hongkong er uavhengig nok av Kina til å beholde handelsavtalen de har med USA i dag.

les også Demokratenes presidentdebatt: Måtte svare for manglende erfaring

Minst 18 faktafeil

I en faktasjekk fra CNN ble det telt 18 faktafeil fra Trump under intervjuet.

Blant annet skal han ha sagt at mange mener etterretningskomiteens leder, Adam Schiff, er den anonyme tipseren som har ført til den pågående riksrettshøringen, at ingen land fra Europa har sendt Ukraina penger og at Kina har sitt dårligste økonomiske år på 57 år.

Alt dette blir tilbakevist.

Angående påstandene om Adam Schiff skriver faktasjekkerne:

– Dette er bare nonsens.

Også programlederne på Fox får så hatten passer for å «ikke være kritiske nok», samtidig som han påpeker at de er mer kritiske enn de pleier å være.

Publisert: 22.11.19 kl. 23:29

Mer om