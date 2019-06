VENTER: Frode Bergs norske forsvarer opplyser til VG at søknad om benådning først blir sendt når de vet at det foreligger en avtale mellom Norge og Russland på politisk nivå. Foto: Ola Haram / VG

Sender benådningssøknad når avtale er klar

Frode Bergs forsvarere venter på en avtale mellom norske og russiske myndigheter før søknad om benådning sendes.

Oppdatert nå nettopp







– Det er jo en veldig spesiell sak dette her. I realiteten er det en konflikt mellom stater og han føler seg hjelpeløs, sier Frode Bergs norske advokat Brynjulf Risnes til VG.

På spørsmål om benådningssøknaden er sendt eller ikke, svarer Frode Bergs norske forsvarer følgende:

– Det er jo ikke snakk om en vanlig benådningssøknad. I dette tilfellet har

vi en person som har havnet i fengsel på grunn av en spionasjesak mellom

Norge og Russland. Da blir prosedyrene deretter og det er ikke noe poeng i å sende søknaden før man vet at det er forhandlet fram en avtale. Sånn sett er benådningssøknaden kun en formalitet. Spørsmålet er om Norge og Russland har kommet til en avtale og meg bekjent har de ikke det.

Har du tips i saken? Ta kontakt med VG på e-post her eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til 92088655.

les også Her er mannen som rekrutterte Frode Berg

– Det sentrale er at hans hjemkomst er avhengig av at landene kommer til en enighet. I det sekundet det foreligger en avtale mellom Norge og Russland, vil søknaden bli sendt umiddelbart.

Utenriksdepartementet bekrefter at de har vært i dialog med Russland om Frode Berg.

– Norske myndigheter ønsker at Frode Berg kommer hjem til Norge. Dette har vi formidlet til russiske myndigheter. Vi arbeider for å ivareta Frode Bergs interesser på en god måte. Vi ber om forståelse for at vi ikke kan gå ytterligere i detalj, skriver pressetalsperson Ingrid Kvammen Ekker til VG.

I RETTEN: Her er Frode Berg plassert i et glassbur under et rettsmøte i april. Foto: Arthur Bondar / VG

Besøk to ganger i måneden

Frode Berg sitter fremdeles i Lefortovo-fengslet som tilhører FSB i Moskva.

– Det opplever vi som et positivt tegn. Vi har heller ikke sett noen indikasjoner på at man ønsker å flytte ham. Vi velger å se på det slik at så lenge han ikke flyttes, så gir det oss håp om at det kommer en avtale innen rimelig tid, sier Risnes.

– Hva er rimelig tid for dere?

– Jeg håper det er snakk om heller uker enn måneder.

– Ikke år?

– Nei, gud forby.

FSB: Lefortovo-fengselet i Moskva der Frode Berg sitter innelåst. Foto: Arthur Bondar

Preget av ventetiden

Etter at dommen falt har Berg måtte søke på nytt for å få inn aviser og litteratur til fengselet. I går fikk han ringe hjem til familien.

– Både Novikov og den norske ambassaden var inne hos Berg i forrige uke. Jeg blir fortalt fra Novikov er at han virker mer sliten og mer preget av den

tiden som har gått. Det er som om tid og venting tærer på. Så vi får

virkelig håpe at en løsning er i sikte.

– Hvordan preget?

– Han virker mer medtatt, han er på en måte ikke preget av det samme

pågangsmotet. For første gang kan det virke som om han sliter litt mer. Det

er naturligvis bekymringsverdig. Familien tar det på samme måten, ved at det gradvis tærer å leve i en slik situasjon over tid.

les også Sender søknad om Frode Berg-benådning så fort som mulig

Putins talsmann: Kjenner ikke til benådningssøknad fra Frode Berg

Kreml er ikke kjent med at det er levert inn noen benådningssøknad på vegne av spiondømte Frode Berg, sier president Vladimir Putins talsmann.

Det er de russiske nyhetsbyråene Tass og RIA Novosti som melder dette. Ifølge dem ble Vladimir Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov spurt av en journalist om benådningssøknaden.

– Jeg har ingen informasjon om at en slik søknad er innlevert, svarte Putin-talsmannen.

Etter at Frode Berg i påsken ble dømt til 14 år i russisk fengselskoloni, sa hans advokater Ilja Novikov og Brynjulf Risnes at deres førsteprioritet var å levere inn en benådningssøknad så snart det var mulig – etter at dommen ble rettskraftig.

DØMT: Frode Berg i byretten i Moskva sammen med sin forsvarer Ilja Novikov. Foto: Jørgen Braastad

Russisk system

Putins mektige talsmann Peskov har tidligere sagt at det er presidenten selv som skal vurdere om Frode Berg skal benådes.

– Hvis en slik søknad blir innlevert og går gjennom alle trinn, vil statsoverhodet selv ta avgjørelsen, sa han til Tass rett etter at dommen var avsagt.

Peskov la til at det ikke var noen spesielle begrensninger knyttet til denne spesielle saken. Han sa at en benådningssøknad må gjennom regionale myndigheter før den kommer på presidentens bord i Kreml.

Frode Berg ble pågrepet i desember 2017 og har nå sittet halvannet år i Lefortovo-fengselet i Moskva. Selv om han er dømt til å sone i en fengselskoloni, sitter han fortsatt i hovedstaden. Hans advokater tolker det som positivt at han ikke er sendt til en av koloniene – som gjerne ligger på øde steder langt fra Moskva. Berg er dømt til å sone et sted med «strengt regime».

Publisert: 07.06.19 kl. 21:05 Oppdatert: 07.06.19 kl. 21:19