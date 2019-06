POLITIAKSJON: Politiet slo full alarm da de fikk flere meldinger om en truende mann på togstasjonen i Malmö mandag morgen. Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Skutt av politiet i Malmö: Hevdet han hadde våpen og sprengstoff

Mannen skal ha truet med å sprenge sentralstasjonen i Malmö like før politiet åpnet ild.

Flere vitner ringte til politiet for å varsle om dramaet som utspilte seg på sentralstasjonen i Malmö ved 10-tiden mandag morgen. De fortalte at en mann oppførte seg truende.

Ifølge vitner hevdet mannen at hadde både våpen og sprengstoff i to vesker – og han truet med å sprenge bygningen, skriver Expressen.

Politiet slo full alarm, togstasjonen ble evakuert og all togtrafikk ble stanset.

– En politimann åpnet ild mot mannen, som har skuddskader i begge beina. Etter å ha blitt skutt ble han tatt hånd om av politiet, sier Per-Olof Söysteth i Malmö-politiet på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Bombegruppen ble tilkalt for å undersøke hva som var i veskene. Politiet mener imidlertid at det ikke var noe farlig, men sier de vil komme tilbake til akkurat hva det var. Politiet etterforsker saken som drapsforsøk, men vil på nåværende tidspunkt ikke utelukke terror.

ETTERFORSKER: Store politistyrker rykket i morgentimene ut til sentralstasjonen i Malmö. Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Dennis Gallagher (71) fra New Zealand er på ferie i Sverige, og ble vitne til dramaet. Til Expressen forteller at han så en mann med noen poser som diskutert høylytt med noen vektere, før politiet like etter kom løpende.

– Det var en kvinne som pekte på ham, og da skrek politiet. Jeg forstår ikke svensk, men jeg tror de ropte at han skulle legge seg ned.

Men det gjorde ikke mannen, forteller 71-åringen.

– Da skjøt politiet. Man han sto der fortsatt. Først etter tredje skuddet falt mannen på gulvet.

Men like etter reiste mannen seg opp, og startet å løpe mot 71-åringen.

– Han mistet en av veskene, som han plukket opp igjen. Senere ble han tatt igjen av politiet.

Ifølge politiet fortsatte mannen å være truende etter at de pågrep ham. Politikilder sier til Sydsvenskan at mannen er i 40-årene og hjemmehørende i Malmö, men fordi han hadde på seg ulike ID-kort, er de ikke helt sikre på identiteten.

