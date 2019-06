STÅR VAKT: Sikkerhetsstyrker i Khartoum søndag 9. juni. Foto: AFP

Unicef: Barn har blitt drept i Sudan

– Vi har fått informasjon om at barn pågripes, rekrutteres til å bli med i kampene og at de blir seksuelt misbrukt.

Det sier lederen for FNs barnefond, Henrietta Fore, i en uttalelse tirsdag.

Ifølge Unicef skal minst 19 barn ha blitt drept og 49 skadet siden militæret startet sin offensiv mot protestantene tidlig i juni.

– Volden må ta en slutt, sier Fore, og ber de involverte om å jobbe for å holde barn unna fare.

Natt til onsdag norsk tid fordømmer også FNs sikkerhetsråd volden i Sudan, skriver AFP.

Det var mandag morgen i forrige uke at tungt bevæpnede medlemmer av de sudanske sikkerhetsstyrkene, og allierte paramilitære væpnede menn, gikk inn i en protestleir full av demokratiforkjempere utenfor hærens hovedkvarter i Khartoum.

Voldsomme skuddsalver fulgte, og demonstrantenes telt ble satt i brann. Minst 108 mennesker ble drept, og 40 lik ble funnet flytende i Nilen.

– Folk må vite hva som skjedde den dagen, har en av de overlevende tidligere sagt til VG.

PRESSEKONFERANSE: Etiopias spesialutsending til Sudan Mahmoud Diriri sier tirsdag at samtalene mellom militærjuntaen og protestbevegelsens ledere skal gjenopptas. Foto: MARWAN ALI / EPA

Sudans mangeårige president Omar al-Bashir ble avsatt av hæren 11. april etter omfattende fredelige protester. Siden da har landet blitt styrt av en militærjunta.

Samtaler har pågått mellom juntaen og protestbevegelsens ledere om hvordan landet skal styres videre i en overgangsperiode. Samtalene stoppet opp etter massakren mandag i forrige uke. I helgen ble det innledet en generalstreik, og det har gått ut oppfordringer om sivil ulydighet.

Søndag skal ytterligere fire personer ha blitt drept i Sudan, ifølge en lege-komité tilknyttet protestbevegelsen, melder NTB.

Den etiopiske spesialutsendingen Mahmoud Diriri sier til Reuters at samtalene snart vil gjenopptas, etter at protestbevegelsen har sagt seg villige til å avslutte streiken og be folk om å returnere til arbeid.

Samtidig skal militærjuntaen ha lovet å løslate politiske fanger.

