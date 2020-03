Kreftsyke Grace (26) får ikke gå ut på 12 uker – det samme gjelder 1,5 millioner briter

Helsemyndighetene i Storbritannia ber 1,5 millioner personer med økt risiko for alvorlig coronavirussykdom om å isolere seg hjemme i minst 12 uker. Grace Latter (26) er en av dem.

– Jeg begynte å gråte. Fordi jeg bor for meg selv, betyr det å isoleres å være helt alene, i min lille leilighet, i 12 uker, forteller Grace Latter over Skype til VG.

Det var mandag at 26-åringen satt i bilen med moren sin og meldingen fra Storbritannias nasjonale helsetjeneste (NHS) tikket inn på telefonen:

«Vi har identifisert at du er i risiko for alvorlig sykdom hvis du blir smittet av coronaviruset. Vennligst hold deg hjemme i minimum 12 uker (...) Du kan åpne vinduet, men ikke forlate hjemmet».

I bilen startet samtidig en nyhetssending på radioen om at helsetjenesten nettopp hadde sendt disse meldingene ut, og helsepersonell snakket alvorlig om situasjonen, forteller Latter.

– Det gjorde det veldig ekte.

– Jeg husker jeg snudde meg til moren min og sa: Dette er ikke rettferdig! Men det er det. Jeg forstår hvorfor jeg må gjøre dette.

ISOLERT: Grace Latter (26) er diagnostisert med en hjernesvulst og må derfor isolere seg i de 12 kommende ukene etter beskjed fra Storbritannias nasjonale helsetjeneste (NHS). Foto: Privat

Grace Latter fra East Sussex er en av 1,5 millioner briter som er kategorisert i risikogruppen for alvorlig coronavirussykdom. Disse inkluderer personer med kreft og kronisk lungesykdom, og må derfor isolere seg i de kommende 12 ukene, skriver helsemyndighetene i en pressemelding.

I 2014 ble Latter diagnostisert med pilocytisk astrocytom, som er en type hjernesvulst, og har siden hatt to operasjoner samt strålebehandling.

– Jeg lever fortsatt med hva som er igjen av svulsten, det er risikabelt å fjerne alt. De har fjernet omkring 90 prosent av den, sier Grace.

Hun har vært åpen om sykdommen i britiske medier og på bloggen hennes «Almost amazing Grace».

– Det var vanskelig å komme meg etter operasjonene. Men jeg har det bedre nå. Det er dessverre noe som påvirker meg fysisk, og selv om jeg er 26, har jeg en kropp som er mye eldre, sier hun

HJERNESVULST: Etter to operasjoner samt strålebehandling, klarte legene å fjerne 90 prosent av hjernesvulsten til Grace Latter (26). Foto: Privat

Den nasjonale helsetjenesten skriver i pressemeldingen at de jobber med ordninger for lokale butikker og frivillige til å levere livsnødvendige varer til de isolerte personene som trenger det.

– Jeg har mat i kjøleskapet for en ukes tid. Jeg har også en del hermetikk. Jeg var hos foreldrene mine i går og spiste lunsj og sa farvel, da ga de meg litt mat, klær og andre ting som holder meg gående de neste ukene, forteller Latter.

Hun sier at hun for øyeblikket er positivt innstilt til situasjonen.

– Jeg skal ikke lyve, jeg har grått, senest i morges. Men jeg ser på det med mer positivt øyne nå, sier Latter.

– For øyeblikket skal jeg fokusere på å finne en rutine og lage en stor liste av gjøremål til leiligheten som jeg nylig har flyttet inn i.

Det er samtidig noen spørsmål som fortsatt henger i luften, forteller Latter. Hva skal hun gjøre med søppelet, når hun ikke kan gå ut?

– Forhåpentligvis kan en av naboene mine hjelpe meg med det, sier hun og smiler.

Og det er flere ting hun kommer til å savne, forteller hun, som fysisk kontakt og muligheten til å gå en tur.

– Jeg bor ved havet, så jeg kommer til å savne å gå turer der.

Over Skype-forbindelsen kan man høre måkene hyle utenfor. På et tidspunkt under intervjuet snur Latter telefonen og filmer måkene i solskinnet utenfor vinduet.

– Det er så mange ting i hverdagen som man ikke tenker på før man ikke kan gjøre dem. Jeg kommer virkelig til å savne å stikke ned gaten til den lokale butikken og kjøpe meg en matbit.

Mandag kveld kunngjorde statsminister Boris Johnson strenge tiltak for samtlige innbyggere i en TV-sendt tale.

Over 8000 personer er bekreftet smittet i landet onsdag morgen, og 423 har så langt mistet livet som følge av sykdommen, viser VGs oversikt.

Tiltakene inkluderer at det kun er tillatt å forlate hjemmet for å handle mat og andre livsnødvendige varer. Briter kan også reise til og fra jobb samt ta seg én daglig treningstur i parker som vil være åpne for dette formålet. Maksimum to personer, utenom familiemedlemmer, kan være samlet.

Alle butikker som ikke selger «nødvendige varer», vil bli stengt, inkludert biblioteker, treningssentre og lekeplasser.

– Det er vakkert her, men merkelig for øyeblikket, forteller Grace Latter.

– Hele landet er stengt ned. Vanligvis hører jeg mye lyder utenfor, men nå er det kun fuglene jeg kan høre. Det er veldig dystopisk, sier hun.

– Er det noe du avslutningsvis vil si til folk i disse tider?

– Jeg vil be alle i Storbritannia om å holde seg hjemme. At folk som meg må isolere oss på grunn av våre seriøse sykdommer, er greit det, men dette fungerer kun hvis alle holder seg hjemme, sier hun og fortsetter:

– Jeg vil at folk skal tenke seg om før de forlater huset. Er du virkelig nødt til å gå ut? Hvis ja, hold deg unna folk, ikke ta på noe, ikke ta på folk. Men hvis du har råd til å være hjemme, vær så snill å gjør det.

Publisert: 25.03.20 kl. 05:35

