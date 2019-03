DREPT: Samantha Josephson (21) ble funnet drept på et jorde lørdag. Foto: Privat/Frigjort av politiet i Columbia.

Samantha (21) trodde hun satte seg i Uber – ble funnet drept på et jorde i Columbia

Kvinnen fra Sør-Carolina hadde bestilt Uber på vei hjem natt til lørdag. Da en annen bil stoppet, skal hun ha satt seg inn ved en feiltagelse, er mistanken til politiet.

College-studenten Samantha Josephson skulle hjem fra Columbia etter en tur på byen med romkameratene. Politiet sier at 21-åringen bestilte en Uber, og satte seg inn i bilen i god tro om at det var bilen hun ventet. Det var det ikke.

14 timer senere blir hun funnet drept på et jorde av kalkunjegere, skriver CNN.

– Vi tror at hun ganske enkelt tok feil og satte seg inn i bilen i tro på at det var Uber-sjåføren, sier sjef i Columbia-politiet, W. H. Holbrok, under en pressekonferanse.

Fant blod og telefon

Han opplyser samtidig at en 24 år gammel mann er arrestert og siktet for drap og kidnapping i forbindelse med dødsfallet til Josephson. Mannen ble arrestert etter at politiet la merke til at han kjørte samme type bil som Josephson satte seg inn. Den drapssiktede skal ha forsøkt å flykte da politibetjentene tilnærmet seg ham.

Politiet har foreløpig ikke offentliggjort detaljer rundt åstedet eller dødsårsaken. Holbrook forteller imidlertid at Josephsons blod og mobiltelefon ble funnet i bilen til den siktede mannen.

I bilen fant etterforskerne også flytende blekemiddel, bakteriedrepende kluter og vindusvasker. Barnesikringen på låsene var aktivert.

– Det finnes ikke noe vanskeligere enn å stå foran en familie og forklare hvordan deres kjære ble drept, sa politisjefen.

– Ord kan ikke beskrive hva de går gjennom.

SIKTEDES BIL: Blod fra Josephson, samt mobiltelefonen hennes, ble funnet i bilen til den nå drapssiktede 24-åringen. Foto: Politiet i Columbia

– Jeg elsker henne

21-åringens far, Seymour Josephson, har gått ut på Facebook og bekreftet det tragiske dødsfallet.

– Jeg kommer til å savne og elske jenta mi resten av livet. Samantha er ikke lenger med oss, men hun vil ikke bli glemt. Det er ekstremt vanskelig å skrive dette, men jeg elsker henne med hele mitt hjerte, skriver han.

Også USC College of Arts and Sciences, hvor Josephson tok en grad i politisk forskning, har kommentert drapet på Twitter, hvor de sender sine kondolanser til hennes nærmeste.

Publisert: 01.04.19