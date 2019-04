SYK: Et underernært barn ligger i en sykehusseng i byen Maracay i Venezuela. Underernæringen blant barn har vokst svært raskt de siste årene. Foto: YURI CORTEZ / AFP

UNICEF: 1,1 millioner barn rammet av krisen i Venezuela

1,1 millioner barn er rammet av den politiske og økonomisk krisen og kommer til å trenge hjelp i år, anslår UNICEF.

NTB

FNs barnefond opplyser torsdag at det har mer enn doblet antallet barn de regner med vil ha behov for hjelp. I dag er tallet rundt en halv million.

I en uttalelse påpeker UNICEF at deres oversikt inkluderer barn som er revet opp fra sin tilværelse i Venezuela , barn som har kommet tilbake til landet og andre som bor i verts- og transittland i Latin-Amerika og Karibia.

Den siste oppdateringen gjenspeiler at bistandsorganisasjonene venter at den politiske krisen vil bli verre i månedene som kommer, noe som vil gjøre den humanitære situasjonen enda vanskeligere for barn og familier. UNICEF ber regjeringene i regionen sørge for å opprettholde barns rettigheter og sikre at de har tilgang til nødvendige tjenester.

FLYKTNINGKRISE: En venezuelansk flyktning holder barnet sitt på gaten i den colombianske hovedstaden Bogotá. Foto: Fernando Vergara / TT NYHETSBYRÅN

En intern FN-rapport viste sist uke at sju millioner mennesker – om lag en firedel av Venezuelas befolkning – trenger humanitær bistand og mangler tilgang til mat og helsetjenester.

President Nicolás Maduro skylder på USAs sanksjoner, mens opposisjonsleder Juan Guaidó sier problemene skyldes korrupsjon og dårlig styring fra regjeringens side. Guaidó, som med loven i hånd og støtte fra nasjonalforsamlingen erklærte seg som overgangspresident i vinter, anerkjennes av USA og rundt 50 andre land som landets legitime leder.

Det er ventet at FNs sikkerhetsråd skal møtes til uken for å diskutere krisen i Venezuela.

Publisert: 06.04.19 kl. 06:04