NÆRT FORHOLD: Barack Obama fikk en klem av Tysklands forbundskansler Angela Merkel etter deres 75 minutter lange, private møte i den tyske regjeringssjefens kontor.

Obama møtte «min venn Angela» under besøk i Berlin

Dagen etter at den tidligere amerikanske presidenten hyllet Tysklands regjeringssjef på et arrangement i Köln, møttes de to til private samtaler i Berlin.

Barack Obama var fredag i Berlin for å møte Tysklands forbundskansler Angela Merkel. De to vinket til kameraene i det de kom ut av den tyske regjeringssjefens kontorbygning, men stoppet ikke for å ta bilder eller svare på spørsmål fra journalistene, for å understreke at dette ikke var et politisk møte – men derimot et privat besøk.

Hva det ble snakket om på møtet er hemmelig.

Merkels talsmann Steffen Seibert sier han «vil sterkt tilbakevise» inntrykket av at møtet er et direkte signal til den sittende presidenten i USA, Donald Trump. Merkel og Obama har allerede møttes én gang – på en konferanse – og hatt flere telefonsamtaler siden Obamas tid i embetet var over.

arrow-right expand-left «PRIVATE SAMTALER»: Tidligere president Barack Obama hadde et 75 minutter langt møte med Tysklands forbundskansler Angela Merkel under hans tre dager lange besøk i Tyskland.

75 minutters møte

Det er imidlertid tydelig at Merkel hadde et bedre arbeidsforhold med Obama, enn hun i dag har med Trump. Tysklands største avis, Bild Zeitung, skriver:

«De ser hverandre tillitsfullt i øynene, som om det fortsatt var den store tysk-amerikanske kjærligheten ...»

Og fortsetter:

«Nesten sart møter de hverandre. Glemt er krangelen om hennes avlyttede mobiltelefon, Midtøsten, Syria, Krim. Merkel, bæreren av «Medal of Freedom» (som hun fikk i 2011 av Obama), tok seg 75 (!) minutter for sin (private!) gjest fra USA.

«Min venn»

På et arrangement i Köln torsdag kveld, lovpriste Obama «min venn Angela Merkel» for det han karakteriserer som hennes nøkterne og medfølende lederskap. Kommentarene utløste jubel blant de 14.000 som var møtt opp for å høre ekspresidenten tale.

– Ja, hun er verdt applaus, sa en smilende Obama.

Tysk politikk er fremdeles preget av statsminister Angela Merkels avgjørelse i 2015 om å åpne grensene for å bistå i flyktningkrisen det året. Hundretusener ble sluppet inn i landet, mange fra krigsherjede land som Afghanistan og Syria.

arrow-right expand-left AUF WIEDERSEHEN! Angela Merkel vinker Barack Obama av gårde etter deres 75 minutter lange, private samtale i den tyske regjeringssjefens kontor.

Den tidligere presidenten fikk også positiv respons fra publikum da han uttalte at regjeringer burde ha like mange kvinner som menn, og at sterke ledere behøver å lytte.

– Det første som er krevet av en leder, er å være en som kan lytte til hva mennesker bekymrer seg for og hva de sliter med ... å sitte på den andre siden av bordet og lytte til historiene deres, sa den tidligere presidenten i foredraget, som handlet om hva som utgjør godt lederskap.

For mange i Tyskland var Obamas besøk en påminnelse om en tid da lederne i de to landene hadde et varmere forhold.

I lokalavisen Rhein-Zeitungs dekning av Obama-besøket ble det bemerket at president Trump «sjelden går glipp av en mulighet til å kritisere Merkel og tyskerne».

Publisert: 06.04.19 kl. 08:51