Den norsk villsvinsjeger er tiltalt for drapsforsøk, etter å ha skutt 76 år gamle Olle Rosdahl i november i fjor. Her med sin forsvarer Jorge Concha.

Den norske villsvinsjegeren (48) gråter i retten

HELSINGBORGS TINGSRÄTT (VG) Det ble tårevått for den norske villsvinsjegeren da tiltalen mot han ble lest opp og videoen av skyteepisoden ble vist i retten.

Onsdag er første dag av rettssaken mot den 48 år gamle nordmannen tiltalt for drapsforsøk, etter å ha skutt 76 år gamle Olle Rosdahl.

Rosdahl var ute på joggetur da han ble beskutt 29. november i fjor. Skuddet gikk inn i hoften, og ut av baken.

Da tiltalen mot han ble lest opp i retten gråt 48-åringen.

Nordmannen erkjenner ikke straffskyld for drapsforsøk, men erkjenner grov kroppsskade. Det sa mannens forsvarer Jorge Concha da tiltalen ble lest opp.

– Han har ikke forsøkt å drepe, eller skade Rosdahl, sa Concha.

Mannen har forklart i avhør at det hele var et uhell, og at han trodde han skjøt et dyr. I de to første avhørene fortalte han at han hadde skutt en rev, og i det tredje endret han til at han skjøt et rådyr.

48-åringen er også tiltalt for grove brudd på jaktloven.

Fanget på film

Hele skyteseansen ble fanget på film gjennom nordmannens kikkertsikte. Da politiet tømte siktet fant de fire filmer og 32 stillbilder. En av filmene var på tre minutter og viser skyteepisoden.

Da filmen ble fremvist i retten reagerte tiltalte med tårer. Det samme gjorde han mens politiadvokaten viste frem skadene Rosdahl fikk.

Klokken 04.30 trente 75 år gamle Olle Rosdahl, en nabo til gården, intervaller på en vei rett utenfor huset sitt.

Politiadvokat Ola Lavie hos den svenske påtalemyndigheten sa i retten av tiltalte har vært i området flere ganger tidligere.

– Det er sannsynlig at han vet at Rosdahl jogger der, sa Lavie.

Politiadvokaten bemerket også at nordmannen beveger seg bort fra området etter at joggeren faller.

GEVÆR: Dette er våpenet den norske jegeren brukte. Foto: ÅKLAGARMYNDIGHETEN

Risikerer 18 års fengsel

Strafferammen for drap i Sverige er fengsel inntil 18 år, minstetiden er 10 år. For drapsforsøk kan man høyst dømmes til det som maksimalt gjelder for den fullførte handlingen.

Straffen for forsøk er imidlertid ofte satt lavere enn for den fullførte kriminaliteten.

Før rettssaken startet sa politiadvokat Ola Lavie hos den svenske påtalemyndigheten at han ikke vil gi noe intervju til pressen onsdag.

Både norsk og svensk presse hadde møtt opp for å følge rettssaken.

