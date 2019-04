UTENFOR DERES KONTROLL: Ryanair sier til VG at de ikke nektet passasjerer adgang. Foto: Peter Byrne / PA Wire

Passasjerer måtte bli igjen på gaten: – Jeg skal aldri velge Ryanair igjen

Under forrige ukes avgang fra Stansted London til Oslo ble 17 passasjerer stående igjen på gaten. Flyselskapets begrunnelse: De sto i feil kø på feil gate.

En av passasjerene som går hardt ut mot flyselskapet etter forrige ukes hendelse er Shane Caldwell. Sammen med sin fem år gamle sønn skulle han fly fra London til Oslo med Ryanair .

– Vi var på plass på Stansted flyplass. Alt virket greit mens vi var på vei til gaten, sier Caldwell til VG.

– Så ville guttungen ha noe å drikke. Vi gikk innom en butikk, ikke langt unna gaten. Da vi kom tilbake sto det fortsatt «Gate open» på skjermen, fortsetter han.

Flere mennesker sto fortsatt på gaten, ifølge Caldwell. Da det omsider var hans tur til å vise flybillettene, fikk han beskjed om at gaten var stengt.

– På skjermen sto det ingenting om dette, men at det fortsatt var «boarding», sier Caldwell.

IKKE MED: Noen av passasjerene som ikke kom med flyet fra London til Oslo, her avbildet ved Ryanair-skranken. Foto: Shane Caldwell

Aldri mer Ryanair

Igjen på gaten sto Shane Caldwell forvirret, sammen med det han anslår som 17 andre passasjerer.

– Ingen skjønte hvordan dette var mulig, sier han.

Beskjeden fra Ryanair var at de måtte ha stått i feil kø på feil gate.

– Dette er ren løgn. Vi var jo tross alt 17 mennesker igjen på gaten, sier Caldwell.

Han reagerer også på at det aldri ble gitt noen beskjed over høyttalerne om at gaten stengte.

– Vi spurte etter bagasjen vår, og fikk høre at den skulle bli tatt av flyet. Jeg spurte om det ikke var lettere å bare la oss komme med på flyet. Det ga ikke mening at de hadde tid til å ta ut bagasjen av flyet, men ikke hadde tid til at vi skulle komme oss på flyet.

RIKTIG GATE: Flyet fra London til Oslo boardet fra gate 36. Ifølge Ryanair skal passasjerene ha stått på feil gate. Foto: Shane Caldwell

– Det var fullstendig kaos. Folk ble sinte, og det kom flere vakter til gaten, forteller han.

Ved skranken fikk de gjenværende passasjerene beskjed om at de kunne endre billettene til dagen etter. Prisen for dette var 100 pund, cirka tusen norske kroner.

Shane Caldwell og sønnen samt flere andre passasjerer bestemte seg for å dra til Heathrow og ta neste SAS-fly til Oslo. Dette skal ha kostet 5.000 kroner, ifølge Caldwell.

– Jeg vil aldri tilbake til Ryanair, sier han.

En annen passasjer som ikke kom med på flyet fra London til Oslo var Pete Green. Han reagerer på hvordan flyselskapet håndterte situasjonen.

– De startet å skylde på oss, og sa at vi måtte ha stått på feil gate. Ikke en eneste unnskyldning fikk vi fra flyselskapet. Jeg skal aldri velge Ryanair igjen, sier han.

Green beskriver opplevelsen med Ryanair som forferdelig.

– Dette kostet oss mye. Prisen for å endre billett var 100 pund, ikke minst kostet det mye med tanke på alt stresset med flyplasser, og særlig for to små barn, sier Green, som var på vei til skiferie i Trysil med kone og barn.

Ryanair: Signalfeil på togene

VG har presentert opplysningene i saken for Ryanair, og stilte blant annet følgende spørsmål til flyselskapet:

Hvor mange passasjerer ble nektet adgang?

Hvorfor ble disse passasjerene nektet adgang?

Tilbød Ryanair noen form for kompensasjon eller annet til de rammede passasjerene?

Ble det gitt noen form for beskjed om at gaten var på vei til å stenge?

I en e-post skriver pressekontakt Alejandra Ruiz García i Ryanair følgende (oversatt fra engelsk):

«En stor signalfeil på togene på Stansted førte til forsinkelser for passasjerer som reiste til flyplassen, og deretter gikk glipp av sine morgenflyginger. Ryanair tilbød andre alternativer til de som var rammet av denne forstyrrelsen frem til klokken 15. Vi beklager eventuelle ulemper forårsaket av denne hendelsen, som var helt utenfor vår kontroll.»

Pete Green har lest uttalelsen til Ryanair. Han stiller spørsmål med hva tog har med saken å gjøre, og mener han og familien var på gaten tidsnok. Shane Caldwell sier til VG at han og sønnen ble rammet av togfeilen, men at de tok en uber til flyplassen, og var der innen kort tid senere.

På sine nettsider skriver Ryanair at du bør være ved gaten senest 30 minutter før planlagt avgangstid.

Ryanair avviser til VG at passasjerer ble nektet adgang, og skriver at passasjerene sto i kø på feil gate frem til den riktige gaten hadde stengt. På nærmere spørsmål fra VG har de undersøkt saken videre.

I en endelig uttalelse til VG skriver de tirsdag:

«Dessverre kan vi ikke bekrefte disse påstandene (som passasjerene skriver, journ. amn). Våre ansatte i Stansted bekrefter at de til og med stengte gaten noen minutter for sent. Vi har strenge retningslinjer for å ikke gjenåpne for sene passasjerer.»

Publisert: 17.04.19 kl. 13:07