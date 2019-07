MISTET LIVET: Kim André Nielsen (34) og sønnen Benjamin (7) omkom i en togulykke i Danmark lørdag. Foto: Steinberg Idrettsforening

Dødsulykken i Danmark: Lokfører har ingen vakter fremover

Lokføreren som kjørte toget som kolliderte med Kim André Nielsen (34) og sønnen Benjamin (7) er svært berørt etter ulykken og får nå samtalehjelp.

– Han er naturligvis svært påvirket av hendelsen. Han får samtalehjelp og blir ivaretatt, sier Peter Lanng Nielsen direktør i Keolis Danmark som driver lettbanen.

Lørdag kolliderte toget med bilen familien Nielsen satt i. Kim André Nielsen (34) og sønnen Benjamin (7) mistet livet, mens mor (34) og datteren på seks år kom fra ulykken med lettere skader.

Direktøren forteller at lokføreren ikke er sykemeldt, men at han fortiden ikke har noen vakter. Føreren pådro seg ikke fysiske skader under ulykken. Utover det vil ikke direktøren kommentere lokførerens psykiske tilstand, eller hvilke konkrete tilbud føreren får.

– Vi er dypt berørt av ulykken, og har som mål å få lokføreren tilbake i jobb, sier Lanng Nielsen.

Ifølge direktøren får også øvrige kolleger hjelp.

Keolis bistår nå dansk politi og den danske Havarikommisjonen med å kartlegge hva som skjedde da toget kolliderte med personbilen.

Peter Lanng Nielsen sier firmaet har rutiner for hvordan de skal takle ulykker, men at det er sjeldent deres førere havner i slike ulykker. Han har heller ikke kjennskap til lignende ulykker med lettbanen.

– DYPT BERØRT: Peter Lanng Nielsen direktør i Keolis Danmark som driver lettbanen sier de er dypt berørt av ulykken. Foto: Photographer Kennet Islandi Havg

Transportministeren tar tak

Havarikommisjonen er i full gang med undersøkelsene.

Den danske transportministeren Benny Engelbrecht vil etter sommeren innkalle Folketinget for å drøfte den generelle sikkerheten ved jernbaneovergangene.

Overgangen der ulykken skjedde hadde ikke bom, men skilt, blinkende lys og lyd som advarer mot at et tog kommer.

Manglende bommer blir en del av etterforskningen etter ulykken.

– En legende

Kim André Nielsen har hatt en sentral rolle innen fotballmiljøet i Buskerud, der han har spilt for Mjøndalen, Birkebeineren, Steinberg IF og Hokksund IL.

Mandagen før han dro på danmarksferien takket Kim André Nielsen ja til å returnere til gamleklubben Steinberg IF. Han skulle hatt første trening med laget mandag.

– Hadde det ikke vært for han hadde det mest sannsynlig ikke vært noe fotballag her. Han er en legende for Steinberg, sier Hans-Erik Trulsen leder hos fotballgruppen Steinberg IF.

