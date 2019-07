«HAN TRENGER BARE Å GI ORDRE»: Nasser Hussein (61) holder frem et bilde av Hassan Nasrallah, Hizbollahs leder. Foto: Amund Bakke Foss/VG

Trumps trusler: Møt mennene som er klare for krig, hvis Iran trenger dem

DAHIEH, BEIRUT (VG) Iran sier at et amerikansk angrep mot dem, vil «sette Midtøsten i brann». I et nabolag i Beirut, dominert av den Iran-støttede militsen Hizbollah, finner vi en av grunnene: Tidligere krigere sier til VG at de igjen er klare til å ta til våpen.

61 år gamle Nasser Hussein kan ved første øyekast se ut som en vanlig forretningsmann, der han sitter velkledd bak kassen i en klesbutikk i nabolaget Dahieh, sør i Libanons hovedstad Beirut.

Men ser du nærmere, kan du se flere arr i ansiktet hans.

Det er arr fra en krig han er stolt av å ha deltatt i.

Hussein var kriger i Hizbollah – den tungt bevæpnede og mektige libanesiske militsgruppen som ble grunnlagt av den iranske revolusjonsgarden i 1982 – og som nå sies å være sterkere enn på lenge. USA og Storbritannia anser Hizbollah som en terrororganisasjon, men det er det ingen som bryr seg om her.

– Min bror ble drept som motstandskriger i 2006, da Israel angrep Libanon. Jeg overlevde kampene, sier han.

Hussein drar så opp en skuff og finner frem et bilde av Hizbollahs lyssky leder Hassan Nasrallah, og sier:

pullquote – Han trenger bare å løfte en finger og gi oss ordre, så vil vi adlyde.

STERKE: Hizbollah-krigere deltok i en parade i Dahieh i slutten av mai. Gruppen har kommet styrket ut av samarbeidet med Bashar al-Assad i Syria-krigen. Foto: ANWAR AMRO / AFP

«Kjedereaksjon ute av kontroll»

De intense truslene mellom supermakten USA og den regionale stormakten Iran, fortsatte denne uken. Etter at Trump trakk USA ut av atomavtalen Obama-administrasjonen fremforhandlet i 2015, har spenningen nå økt helt til kokepunktet. For to uker siden beordret Trump et luftangrep på landet, men ifølge Trump selv stoppet han angrepet 10 minutter før det ble iverksatt.

Analytikere, forskere og diplomater er alle enige om at et slikt angrep kan få uante og katastrofale konsekvenser i store deler av Midtøsten.

Fakta om Hizbollah * Sjiamuslimsk bevegelse dannet i 1982 som et svar på Israels invasjon av Libanon. * Støttet av Iran, som også bidro til å grunnlegge bevegelsen. * Har en militær og en politisk gren. Partiet og organisasjonen er lovlig i Libanon, er representert i nasjonalforsamlingen og har inngått i regjeringer. * Står på USAs terrorliste. Hizbollahs militære gren er oppført på EUs terrorliste. * Nekter å rette seg etter en FN-resolusjon som krever avvæpning av alle væpnede grupper i Libanon. * Har engasjert seg i krigen i Syria til støtte for Syrias president Bashar al-Assad. (NTB) Vis mer vg-expand-down

Irans militærmakt strekker seg langt utenfor landets egne grenser. Den mektige revolusjonsgarden har lenge finansiert og væpnet militser under deres kontroll i flere av regionens konfliktsoner, i Irak, i Syria og, kanskje mest fremtredende, i Libanon.

Den iranske ledelsen har antydet at en angrep mot Iran, kan sette i gang en ukontrollerbar kjedereaksjon der Iran-støttede grupper vil angripe amerikanske mål i regionen.

Få oversikt over allianser og fiendskap: Se VGs store guide til Midtøsten her.

– Trump kan starte en konflikt som kanskje begynner med Iran, men som han ikke vil kunne kontrollere og som vil sette regionen i brann, sa Hizbollah nestleder nylig i et intervju.

Motparten, USAs utenriksminister Mike Pompeo, sier på sin side at hvis Iran bruker en av sine militser, som Hizbollah, til å eskalere konflikten «så vil de holde Iran direkte ansvarlig».

BOMBARDERT: Slik så deler av Dahieh ut etter krigen mellom Hizbollah og Israel i juli 2006. Foto: MAHMOUD TAWIL / AP

Et nabolag lagt i grus

Det er med dette bakteppet at VG er i Dahieh i Beirut, der Nasser Hussein har sin butikk.

Nabolaget har en blodig historie.

Gjennom 34 dager i 2006 ble bygninger her jevnet med jorden av angrepsfly fra Israel, som var i krig mot Hizbollah. Dahieh var blant områdene som ble aller hardest bombardert, og så mange som 1300 libanesere skal ha blitt drept.

Innbyggerne her sier til VG at de ser på Israel og deres allierte USA som «en og samme makt». De ser Israel og USAs eventuelle handlinger i regionen som samkjørte.

Dahieh, som er omringet av militære kontrollposter, regnes i dag som en av sjiamuslimske Hizbollahs maktbaser.

Fakta om atomavtalen med Iran * Atomavtalen med Iran ble fremforhandlet i 2015 av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU. * Avtalen, som formelt er kjent som Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), gir internasjonalt innsyn i det iranske atomprogrammet. * I bytte mot innsyn er økonomiske sanksjoner mot Iran og landets oljenæring blitt opphevet. * Iran forpliktet seg til å begrense sin anriking av uran for en periode på 15 år fra avtalen ble inngått. * Samtidig har Iran godtatt åtte års videreføring av sanksjoner mot landets program for utvikling av langtrekkende raketter. * Avtalen trådte i kraft i januar 2016. Hvis Iran bryter den, kan FNs sanksjoner gjeninnføres i løpet av 65 dager. * Ifølge Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har Iran til nå etterlevd sin del av avtalen. * president Donald Trump kunngjorde 8. mai 2018 at USA trekker seg fra avtalen og har varslet at USA vil gjenoppta alle de økonomiske sanksjonene mot landet. * Nøyaktig ett år etter kunngjorde iranske tjenestemenn at landet trekker seg fra deler av avtalen. * 1. juli 2019 vedgikk Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif at landet har mer anriket uran på lager enn hva atomavtalen fra 2015 tillater. (NTB) Vis mer vg-expand-down

For å kunne gjøre intervjuer her måtte VG få tillatelse av Hizbollah på forhånd, og en av deres egne sikkerhetsfolk følger oss rundt og er med under intervjuene.

En av gruppens kommunikasjonsansatte sa til oss at vestlige journalister ofte, for å gjøre sine artikler mer dramatiske, fremstiller nabolaget her som et mytisk og farlig sted, fullt av krigere med våpen og med tildekkede kvinner kledd i svart.

Dahia er ikke sånn, men på hvert gatehjørne her er støtten til Hizbollah tydelig.

Klesforhandleren Hussein har ingen ting å skjule:

– Vi er alle klare til å dø som martyrer. Vi lever i en kald krig her mot Israel, og derfor mot USA, og blir en krig nå antent er vi klare, sier Hussein.

KAN DELTA IGJEN: Jafar var fotsoldat for Hizbollah under juli-krigen i 2016, og er klar til å kjempe igjen, selv om han ikke tror Trump tar sjansen. Foto: Amund Bakke Foss/VG

«Dette må Trump forstå»

Inne på en liten kafé sitter flere tidligere krigere. 48-åringen Jafar, som sier han kun vil oppgi sitt krigernavn, ønsker ikke å identifiseres.

Han var fotsoldat for Hizbollah under krigen med Israel i 2006, og sier han deltok i kampene sør i Libanon.

Han tar et tungt drag av en vannpipe og lener seg tilbake:

– Å krige mot Israel er som å spille et videospill. Vi så nesten bare de store tanksene deres, sjeldent soldater. Det var som en luftspeiling, som en drøm.

Jafar sier han er klar, hvis det skulle skje igjen.

pullquote – Får vi ordre fra vår leder, går vi til krig. Vi er klare, for Trump må forstå at vi hvis USA går til krig mot Iran, vil det bli krig i hele regionen, sier han.

Han blåser ut den tykke røyken.

– Vi liker ikke blod og krig. Vi vil ha fred her, og vi tror at Trump er mer opptatt av å tjene penger enn å krige, og at det derfor ikke blir noe angrep, sier han.

ALT HAR EN SIDEEFFEKT: Ahmad Hariri (64) sier Libanon og Hizbollah uten tvil vil bli dratt inn i en potensiell krig mellom Iran og USA. Foto: Amund Bakke Foss/VG

Som keiser Nero

Inne i en kjøttbutikk, på en plaststol ved siden av en nyslaktet sau, sitter en mann som sier han vet alt om Libanon og at «han kjenner alle politikere av betydning».

– Det amerikanske folket er noen av de fineste folkene i verden, men de har en forferdelig politisk ledelse, sier Ahmad Hariri (64), og legger til:

– Donald Trump er som den romerske keiseren Nero.

Nero blir av mange historikere beskrevet som en tøylesløs og grusom hersker, som styrte da store deler av Roma brant ned i et flammehav i år 64.

– Det er noe med måten han snakker på, og fornærmer alle rundt seg. Likevel er han mest opptatt av penger og han er ikke dum. Han kommer ikke tørre å angripe Iran.

Hariri, som blant annet har jobbet 40 år i Saudi-Arabia, tror derfor ikke på noe krig, men sier man aldri kan være sikker.

– USA vil ikke ha en sjanse mot Iran. Iran er fulle av selvtillit og stoler på sin egen styrke. De er dessuten veldig tålmodige, de lar seg ikke stresse.

64-åringen får kjøttet han har ventet på av slakteren, men vil påpeke en siste ting.

– Alle problemer i Midtøsten har sideeffekter. Krig her i Libanon, der Hizbollah er involvert, vil være en sideeffekt av USAs eventuelle angrep på Iran, sier han og reiser seg.

– Sånn er det bare.

MARIA OG NASRALLAH: Libanon er multireligiøst, med en lang historie sekterisk vold. 28.4% er sjiamuslimer, 28.7% er sunnimuslimer og 36.2% er kristne. I en klesforretning i Dahieh henger bilder av både sjimuslimske Hibollahs leder Hassan Nasrallah og av Maria. Foto: Amund Bakke Foss/VG

Publisert: 07.07.19 kl. 06:31